Більша частина Всесвіту — це порожнеча: як вона зрештою поглине весь космос

Космічні порожнечі займають приблизно 80% об'єму відомого Всесвіту і в майбутньому вони зіграють свою негативну роль у його існуванні.

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У Всесвіті існують такі ділянки космосу, де немає ні галактик, ні зірок. Тобто там іноді трапляються дуже маленькі галактики, але це скоріше виняток, ніж правило. Ці ділянки космосу називаються космічним порожнечами або войдами і їхній розмір сягає сотень мільйонів світлових років. І в майбутньому ці войди виростуть і поглинуть увесь Всесвіт, вважає Пол Саттер з Університету штату Нью-Йорк у Стоні-Брук, пише Popular Mechanics.

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Велика космічна порожнеча

Усі зірки в космосі знаходяться в галактиках, а багато галактик об'єднані в скупчення галактик. Усі ці структури, і окремі галактики, і їхні скупчення, утворюють одну велику структуру — так звану космічну павутину. Тобто між окремими скупченнями знаходяться своєрідні довгі нитки, вздовж яких знаходяться окремі мільярди галактик. Але між нитками космічної павутини знаходяться величезні ділянки порожнього, або майже порожнього, космосу — космічні порожнечі або войди. Тут немає нічого, але лише іноді тут можуть знаходитися окремі карликові галактики.

Тобто, приблизно 80% усього об'єму нашого Всесвіту становлять ці порожнечі, про які стало відомо тільки приблизно 40 років тому. Ці войди з'явилися ще на зорі існування Всесвіту, ще до того, як з'явилися перші зірки та галактики.

осмічні порожнечі займають приблизно 80% об'єму відомого Всесвіту, і в майбутньому вони відіграють свою негативну роль у його існуванні Фото: NY times

Як з'явилися порожні ділянки космосу?

Мільярди років тому матерія в нашому Всесвіті була майже однорідною, без будь-яких відмінностей у різних місцях. І водночас невеликі відмінності все ж існували, і що старшим ставав Всесвіт, то відмінності ставали більшими, каже Саттер.

"У деяких місцях відбулося більше накопичення матерії, ніж в інших, і ця маса мала більше гравітаційне тяжіння. У результаті гравітація притягнула до себе ще більше матерії, залишивши окремі ділянки космосу порожніми", — каже вчений.

Через сотні мільйонів років після Великого вибуху почало формуватися космічне павутиння, з'явилися перші зірки, перші галактики і перші скупчення галактик, між якими з'явилися вищезгадані нитки.

"У міру зростання космічного павутиння зростали і войди, які, незважаючи на те, що вони займають більшу частину об'єму Всесвіту, насправді вони містять у собі приблизно 1/10 всієї його маси", — каже Саттер.

Як величезна порожнеча поглине Всесвіт?

Нині вчені вважають, що Всесвіт не просто розширюється, а має прискорене розширення і це прискорення йому надає таємнича темна енергія. Але поки що вчені точно не можуть сказати, що вона з себе представляє, хоча докази її існування є.

Всесвіт не просто розширюється, а має прискорене розширення і це прискорення йому надає таємнича темна енергія Фото: Live Science

За словами Саттера, найімовірніше, темна енергія вбудована в саму тканину простору-часу, і якщо говорити про космічні порожнечі, то в них немає нічого, що могло б протидіяти впливу темної енергії. Тому порожнечі ростуть і розширюються. При цьому вони відштовхують далі нитки космічного павутиння, що їх оточують.

Саттер вважає, що приблизно через 10-20 млрд років уся космічна павутина з усіма галактиками зникне як єдина структура. Її нитки розірвуться і припинять своє існування під дією порожнеч, що розширюються. Найімовірніше виживуть тільки окремі скупчення галактик, які будуть являти собою острови у величезному океані загальної порожнечі.

Вчений вважає, що для розуміння природи темної енергії потрібно звернути увагу якраз на ці виїди. Космічні порожнечі є найбільшими капсулами часу в космосі, адже за мільярди років вони не сильно змінилися. Тому відповіді на багато загадок космології можна знайти якраз у цих порожнечах, каже Саттер.

Як припускає одне з недавніх досліджень, учені неправильно оцінюють вік Всесвіту і через це не можуть пояснити деякі загадкові явища. Про цю теорію Фокус уже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження пропонує відповідь на питання про те, звідки в Сонячну систему прилетів відомий міжзоряний об'єкт Оумуамуа.