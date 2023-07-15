Звідки в Сонячну систему прилетів міжзоряний об'єкт Оумуамуа: вчені знають відповідь

Найімовірніше Оумуамуа прибув до нас із зоряної системи, яка багата на важкі елементи.

Related video

Учені вважають, що з'ясувати місце походження таких міжзоряних об'єктів, як Оумуамуа, а також із чого вони складаються, можна за допомогою швидкості, з якою вони прилітають у Сонячну систему, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На сьогодні вчені виявили два підтверджених міжзоряних об'єкти, хоча ще кілька таких об'єктів вважаються також міжзоряними, але навколо них тривають суперечки. Отже, двома об'єктами, що відрізняються один від одного, які точно прилетіли до Сонячної системи з іншої зоряної системи, визнано величезний камінь Оумуамуа і комету 2I/Борисов.

Метью Гопкінс з Оксфордського університету, Велика Британія вважає, що дізнатися про місце їхнього походження можна завдяки швидкості їхнього руху. А дізнатися про склад цих об'єктів можна завдяки тому, що всі ці елементи перебувають у далекій зоряній системі, зокрема у складі іншої зірки.

Автори нового дослідження вважають, що міжзоряних об'єктів насправді в Сонячній системі дуже багато, просто вони розташовані далеко від нас і ми поки що не змогли їх знайти. Найімовірніше, ці об'єкти зіткнулися з планетою розміром з Юпітер і це призвело до їхнього викиду з рідної системи. Або ж на це вплинула гравітація іншої зірки, що пролітала повз.

Кожна зірка, що рухається в Чумацькому Шляху, має свою швидкість руху, і часто ці зірки мають схожий хімічний склад, тому що з'явилися в одному і тому ж місці. Такі зірки, як Сонце, що мають у своєму складі найбільш важкі хімічні елементи, обертаються навколо центру галактики в так званому тонкому галактичному диску. Він має товщину приблизно 400 світлових років. Цей диск оточує так званий товстий галактичний диск, товщиною в 1000 світлових років і тут знаходяться старіші зірки з меншою кількістю важких хімічних елементів.

Найімовірніше Оумуамуа прибув до нас із зоряної системи, яка багата на важкі елементи Фото: Forbes

Зірки в цих дисках мають різну швидкість руху. Учені вважають, що міжзоряні об'єкти також набирають таку саму швидкість, перш ніж потрапити в нашу Сонячну систему. За словами Гопкінса, що нижча відносна швидкість міжзоряного об'єкта порівняно зі швидкістю руху Сонця, то більша ймовірність того, що він потрапить у Сонячну систему.

Вчений вважає, що завдяки цій швидкості руху можна визначити з якої саме системи прилітають міжзоряні об'єкти. Найімовірніше, такий об'єкт, як Оумуамуа, що має нижчу швидкість порівняно із Сонцем, прилетів зі схожої до нашої системи, яка багата на важкі хімічні елементи, вважає Гопкінс.

Але більш сучасні телескопи, які тільки перебувають у процесі створення, допоможуть виявити більше міжзоряних об'єктів у нашій Сонячній системі. І таким чином, вивчаючи їх, можна буде точніше визначити, з якого саме регіону космосу вони прилетіли, каже Гопкінс.

Фокус уже писав про те, що деякі вчені припустили, що Оумуамуа є кометою без характерного кометного хвоста. Але вчений Аві Леб, який вважає цей об'єкт створеним інопланетянами, відкидає цю теорію і дає свої пояснення.

Також тривають суперечки навколо уламків ще одного ймовірного міжзоряного об'єкта, що впав на Землю. Річ у тім, що той же Аві Леб нещодавно заявив, що ці уламки можуть належати штучно створеному інопланетянами об'єкту. Цю теорію відкидають інші дослідники, як уже писав Фокус.