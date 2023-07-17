Как изменятся туристические маршруты к 2050 году: Лондон уйдет под воду, а Калифорния расплавится

Исследователи предупреждают, что уже к середине столетия Земля, которую мы знаем, бесповоротно изменится из-за изменений климата.

Последние десятилетия исследователи то и дело предупреждают, что к середине столетия, а то и концу десятилетия человечество неумолимо столкнется с последствиями своих действий. От затопленных городов до масштабных лесных пожаров и смертоносных засух — именно такое будущее предрекают ученые Земле из-за необратимых изменений климата, пишет Daily Mail.

В новом исследовании специалист по охране окружающей среды Мариш Куэнка в сотрудничестве с DiscoverCars.com создал пугающие художественные изображения того, как самые популярные туристические маршруты в мире изменятся к 2050 году. Стоит предупредить, что картина рисуется весьма апокалиптической: лондонский Биг-Бен погрузился в мутные паводковые воды, а пирамиды Гизы стали домом для токсического городского пейзажа.

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Исследователи заявили, что их изображения могут стать печальной реальностью уже через четверть века, если человечество не предпримет серьезные шаги в борьбе с изменением климата и не сократит выбросы газов. Авторы исследования надеются, что созданные ими изображения станут очередным предупреждением человечеству о том, что если не остановить глобальное потепление, наша планета изменится навсегда.

К 2050 году большинство лондонских доков и любых пригородов у реки Темзы будут затоплены

Лондон

БигБен и здание парламента, как правило, являются обязательными для посещения во всех туристических маршрутах. Однако исследователи полагают, что к 2015 года посетить эти достопримечательности станет не так уж просто.

Авторы проекта отмечают, что столица Великобритании находится в опасном и шатком положении из-за того, что Темза вышла из берегов. В результате Вестминстерский мост едва возвышается над ватерлинией, а дороги пере легендарной Башней Елизаветы оказались полностью затопленными.

Исследователи полагают, что повышение уровня моря приведет к тому, что к середине столетия большинство лондонских доков и все пригороды у Темзы окажутся под водой. В результате под водой окажутся некоторые из наиболее известных туристических мест, в том числе:

колесо обозрения "Лондонский глаз";

здание парламента;

Лондонский мост.

Великие пирамиды Египта пострадают от эрозии и будут окружены городским ландшафтом Фото: DiscoverCars

Пирамиды Гизы

Египетские пирамиды, в том числе самая большая из них, Великая пирамида в Гизе, были сотворены где-то между 2 550 и 2 490 годами до нашей эры. С тех пор они неплохо сохранились, однако теперь их существование может оказаться под угрозой — причиной всему глобальное изменения климата.

Кунки с коллегами по проекту полагают, что к середине столетия большая часть окружающей их пустыни может превратиться в города и городские районы. В результате эта урбанизация устранит "сельскую местность нынешнего ландшафта" и может привести к тому, что люди будут передвигаться все дальше от побережья вглубь суши.

На изображениях ученые изображают пирамиды в 2050 году, окруженными дымящимися зданиями и лужами паводковых вод. Кроме того предполагается, что глобальное повышение уровня моря приведет к эрозии известняка, из которого состоит земля в этом районе, в опасности окажутся не только пирамиды, но и здания всего Каира.

Нью-Йорк

Одной из достопримечательностей Нью-Йорка считается его Центральный парк, площадь которого составляет рекордные 340 гектаров зеленых насаждений. Однако исследователи полагают, что уже к 2050 году большая его часть, как и большая часть Манхэттена окажется под водой.

Художники предполагают, что Фонтан Bethesda в Центральном парке, на котором изображен восьмифутовый бронзовый ангел над четырьмя маленькими херувимами, на одном из новых изображений преодолел барьеры.

Перевал Стельвио в Италии может быть изменен из-за оползней Фото: DiscoverCars

Стельвио (Италия)

Перевал Стельвио, главный перевал между Южным Тиролем и Бормио на севере Италии, является одним из самых популярных мест во время автомобильных путешествий. По сути, он представляет собой серию постоянно наклоняющихся извилистых дорог, что позволяет туристам путешествовать на машине по Ортлерским Альпам — горному массиву, откуда открываются фантастические виды.

Исследователи предупреждают, что из-за своего расположения перевал Стельвио чрезвычайно подвержен оползням. Более теплый воздух может удерживать больше воды, в виду того, что количество осадков по всему миру только увеличивается, исследователи полагают, что это приведет к большему количеству оползней.

Гавайи пострадают от извержения вулканов и засухи Фото: DiscoverCars

Гавайи

Этот невероятно красивый островной штат стал домом для множества идиллических пляжей, зеленых холмов, процветающей дикой природы и действующих вулканов. Однако глобальное потепление влечет за собой экстремальные погодные условия, в том числе засухи, увеличение количества осадков. В результате исследователи полагают, что многие прибрежные дороги на Гавайя в один момент могут попросту обрушиться в океан.

Авторы проекта также предполагают, что многие участки Гавайев превратятся в искривленные скелеты после того, как на них обрушатся массовые лесные пожары и извержения вулканов. Предполагается, что к середине столетия активность вулканов на островах значительно возрастет, что приведет к еще более драматическим последствиям.

Сильная жара может привести к таянию дорог, что сделает поездки опасным Фото: DiscoverCars

Калифорния

Самым жарким на Земле считается Долина Смерти в США. В июле 2021 года ученые зафиксировали здесь температурный рекорд за всю историю наблюдений на Земле — столбик термометра поднялся до рекордных 54,4 °C.

Однако исследователи полагают, что к 2050 году ситуация может существенно усложниться. Поскольку климатологи предсказывают экстремальные волны тепла, которые повлекут массовые засухи и лесные пожары, жара в Калифорнии может привести к тому, что дороги здесь буквально растают. Это сделает их потенциально опасными, при этом лесные пожары могут затруднить видимость из-за большого количества дыма и пепла в воздухе.

К 2050 году Калькутта, где проживает около 15 миллионов человек, скорее всего, окажется в основном под водой Фото: DiscoverCars

Калькутта (Индия)

Бывшая столица Индии под колониальным правлением сегодня является домом для около 15 миллионов человек. Этот город известен во всем мире своей имперской архитектурой и является популярной остановкой во множестве туристических маршрутов.

Исследователи полагают, что к 2050 года она вероятно окажется почти полностью затоплена, так как расположена на берегу реки и побережья. Предполагается, что таяние ледниковых шапок повлечет резкое повышение уровня моря, в результате большая часть Калькутты попросту окажется под водой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что было бы с Землей, если бы все люди исчезли.