Объедает мать. Обнаружен ген, благодаря которому плод забирает полезные вещества

Новое исследование зафиксировало, как между еще не родившимся мышонком и его матерью происходит удивительное перетягивание каната в борьбе за пищу.

Недавние исследования беременных мышей выявили интересную динамику того, как развивающийся плод может влиять на организм матери в своих интересах. И все это сводится к интригующей генетической игре, пишет ScienceAlert.

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В основе этого исследования лежит концепция генетического импринтинга. Проще говоря, это похоже на игру в перетягивание каната на генетическом уровне. Когда ребенок зачинается, он получает один набор генов от каждого из родителей. Но не все гены воспринимаются одинаково. Некоторые гены, благодаря генетическому импринтингу, могут "утихомиривать" своего партнера по паре, позволяя им играть ведущую роль.

В ходе последнего исследования ученые из Кембриджского университета обнаружили, что еще не родившиеся мыши используют один такой "громкий" ген, доставшийся им от отца, чтобы подтолкнуть мать к получению большего количества питательных веществ.

"Это первое прямое доказательство того, что отцовский ген манипулирует организмом матери, чтобы направить больше питательных веществ ребенку", — пояснила Аманда Сферруцци-Перри, репродуктивный биолог, принимавшая участие в исследовании.

Авторы обнаружили, что ген мыши-малютки позаимствовал методику у гормона под названием инсулиноподобный фактор роста 1 (Igf2), который, как известно, существенно влияет на рост плода. У человека инсулин — это гормон, который помогает нашему организму использовать или хранить сахар, поступающий с пищей. Однако у беременных женщин естественным образом развивается резистентность организма к инсулину. Благодаря этому питательные вещества, в частности глюкоза, становятся доступными для растущего ребенка, а не расходуются организмом матери.

В экспериментах на мышах исследователи обнаружили, что ген Igf2 эффективно повышает инсулинорезистентность матери, обеспечивая поступление еще большего количества питательных веществ к ребенку.

Удивительным следствием этого открытия является то, что оно может объяснить некоторые нарушения роста у человека. Например, если отцовский ген Igf2 не функционирует должным образом в плаценте, ребенок может не получать достаточного количества питательных веществ и родиться меньше среднего размера. Кроме того, в ходе исследования было обнаружено, что у потомства с таким заболеванием рано появляются признаки диабета и ожирения в более позднем возрасте.

Хотя это исследование интригует, важно помнить, что оно основано на результатах исследований на животных. Для полного понимания роли гена Igf2 при беременности у человека и его взаимодействия с другими гормонами необходимы дополнительные исследования. Однако полученные результаты открывают новые возможности для понимания сложностей развития плода и здоровья матери во время беременности.

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