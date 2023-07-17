Таяние льдов Арктики спровоцировало подводную войну: косатки пока побеждают, а белухам грозит смерть

Арктический лед уже исчезает в четыре раза быстрее, чем в любом другом месте. Если тенденция сохранится, ситуация станет критической.

Исследователи то и дело предупреждают, что последствия глобального потепления и резких изменений климата будут весьма удручающими. Например, Арктика уже сейчас тает в четыре раза быстрее, чем любое другое место на Земле. В результате под арктическим морским льдом разыгралась настояща битва китообразных, пишет IFLScience.

Не секрет, что косатки являются одними из самых умных и свирепых хищников в океане, но порой им могут мешать нематоды на спине. В то же время белухи вынуждены скрываться от этих хищников под арктическим морским льдом — буквально забиваясь в узкие отверстия для воздуха. Такая тактика спасает жизнь белухам, так как косатки боятся застрять в этих трещинах, а потому не спешат нападать.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам капитана катера Beluga и менеджера полевых операций компании Polar Bears International (PBI) Кирана МакИвера, проблема заключается в том, что арктический лед неумолимо тает и вскоре белухам попросту будет негде прятаться от косаток. По словам исследователя, морской лед играет важное значение не только для белух, но и белых медведей, а также других видов, таких как тюлени и даже люди.

Белухи — являются одними из самых маленьких и самых болтливых китов в мире, именно поэтому ученые и прозвали их "морскими канарейками". Их дынные головы и способность двигать шеей делают их немного глупыми, но крайне любознательными. Белухи — весьма социальные животные, они постоянно поют и исследуют свое окружение.

В отличие от других китов у них нет спинного плавника, что позволяет им жить и питаться в районах с арктическим морским льдом. Отсутствие плавника позволяет относительно медлительной белуге спрятаться в морском льде от быстрой косатки, и тому есть сразу несколько причин. Во-первых, отсутствие плавника позволяет плавать близко ко льду и находить в нем бреши для дыхания. Во-вторых, отсутствие спинного плавника значит, что они способны сохранять тепло, в то время как косатки в арктических водах будут терять слишком много тепла во время охоты.

По словам МакИвера, белухи являются частью пищевой цепи, которая поддерживается арктическим морским льдом, а потому они полагаются на него в качестве источника пищи, а также убежища в случае, если им нужно спрятаться от морских хищников. Однако в последние десятилетия Арктика неумолимо теряет лед, а потому белухи оказались в весьма уязвимом положении.

МакИвер отмечает, что главная задача проекта Beluga Bits заключается в том, чтобы информировать человечество и помочь популяции белух восстановиться. Во-первых, важно понимать, что глобальное потепление уже здесь, а потому людям необходимо предпринять все возможные шаги, чтобы его замедлить. Во-вторых, в результате изменений климата белухи, белые медведи и другие обитатели Арктики фактически оказались под угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что в Арктике замечены ледяные водовороты, раскинувшиеся на сотни километров.