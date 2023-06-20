Предвестник конца. В Арктике замечены ледяные водовороты, раскинувшиеся на сотни километров (фото)

Спутник NASA обнаружил удивительное противостояние ледяных водоворотов, бурлящих на сотни миль в Охотском море.

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Потрясающий новый снимок, который удалось сделать спутнику NASA "Aqua" показывает огромную массу тающего морского льда, кружащуюся в элегантном па вокруг российского полуострова Пьянгина в Арктике. Несмотря на неописуемую красоту снимка, он также является мрачным напоминанием человечеству о том, что последствия изменения климата с каждым годом лишь усиливаются и становятся все опаснее, пишет Space.

Отметим, что снимок был сделан спутником 28 мая. Тогда ученым удалось получить фото ослепительного ледяного представления, кружащего вокруг Охотского моря и простирающегося на сотни километров, недалеко от побережья заснеженного российского полуострова Пьягина. Позже изображение было опубликовано Земной обсерваторией NASA.

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Эти эфирные белые водовороты появляются здесь ежегодно и состоят из тающего морского льда, увлекаемого океаническими течениями. Исследователи отмечают, что полуостров фактически является "горячей точкой" для этих типов водоворотов, так как холодный воздух и пресная вода, впадающая в море из рек, по сути, способствует образованию особенно толстого морского льда. Часть этого льда все еще можно разглядеть на изображении, примыкающем к северному побережью полуострова.

По словам исследователей NASA, весной и летом, когда морской лед тает, расколовшиеся куски льда отталкиваются ветром на юг. Таким образом они попадают в вихреподобные океанские течения, создаваемые группой небольших островов, расположенных к югу от основной суши.

Любопытно, что создаваемые ледяные вихри могут быть различных причудливых форм и размеров. Например, в декабре 2022 года резкое похолодание в Великобритании создало множество крохотных водоворотов или, как их еще называют, "ледяных блинов" в Шотландии.

Спутниковый снимок ледяных водоворотов в Охотском море Фото: NASA

Более крупные вихри способны сохраняться в течение нескольких месяцев и порой отдаляются на юг вплоть до Японии. Например, в 2018 году у побережья Хоккайдо были замечены несколько больших водоворотов, размер каждого из которых достигал невероятных 50 километров.

Исследователи заметили, что с каждым годом водовороты появляются все раньше, так как в зимние месяцы в Арктике образуется все меньше морского льда, а тот, что есть, распадается раньше из-за изменений климата.

Ученые отмечают, что 6 марта Арктика достигла годовой максимальной площади морского льда — увы, она стала 6 самой низкой за всю историю наблюдений. Исследователи также заметили, что с тех пор морской лед в Охотском море тает быстрее, чем в остальной части Арктики, но причины пока не ясны.

Результаты исследования, опубликованного в феврале 2023 года, свидетельствуют о том, что площадь морского льда в Охотском море уменьшалась на около 9% за десятилетие с 1979 по 2010 годы. В Арктике морской лед также исчезает, а потому ученые опасаются, что вскоре человечеству придется столкнуться с последствиями изменения климата и потепления планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что ледники Арктики кишат жизнью.