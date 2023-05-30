Зомби, скрытые подо льдами. Ученые обнаружили, что ледники Арктики кишат жизнью

Исследование показывает, что арктические льды вовсе не так безжизненны, как может показаться на первый взгляд.

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Может показаться, что ледники Арктики полностью лишены жизни, однако ученые уверяют, это вовсе не так. На самом деле ледовые и снежные ковры в Гренландии и Исландии буквально кишат микроскопическими формами жизни, пишет Science Alert.

Более того, подобно сезонным зомби, многие из этих организмов впадают в зимнюю спячку и пробуждаются от морозного сна с наступлением лета и таянием ледников. По словам микробиолога из Орхусского университета в Швеции, Александра Анесио, даже в небольшой луже талой воды ледника могут запросто бодрствовать около 4 000 различных видов.

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Исследователи отмечают, что в основном эти микроскопические организмы процветают за счет бактерий, водорослей, вирусов и микроскопических грибов. По сути, они представляют собой целую экосистему, о существовании которой исследователи долгое время ничего не знали.

Все изменилось, когда ученые изучили лед и снег на двух ледниках в середине-конце лета: один из них был расположен в Исландии, а другой — в Гренландии. Более половины, обнаруженных учеными бактерий, были активны, остальные бездействовали или были мертвы. Но любопытным оказалось другое, ученые обнаружили, что всего через день после оттаивания некоторые из этих "спящих микробов" возродились и вновь обрели способность читать гены и производить строительные блоки аминокислот. Результаты исследования свидетельствуют о том, что всего через 3 дня оттаивания в лаборатории образцы содержали на 35% больше активных микробов.

Темно-пигментированные цветки ледниковых водорослей в Гренландии Фото: Joseph Cook

Полученные исследователями данные свидетельствуют о том, что микробные сообщества на снегу и льду на самом деле могут быстро реагировать на таяние льда. По словам Анесио, адаптация к изменениям климата, как правило, считается весьма полезной, однако это также значит, что резкое изменение в одном организме может дестабилизировать ситуацию во всей экосистеме.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что в будущем нас ждет увеличение количества осадков и зимние потепления в Арктике. При этом ученые знают, что некоторые микробы уже процветают в слякоти, а значит в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.

Например, микробиологи заметили, что снежные водоросли темно-фиолетового цвета, которые лучше всего проявляются в талой воде Гренландии, в последнее время начали все больше распространяться. Анесио отмечает, что сегодня в Гренландии можно наблюдать все больше областей льда темного цвета из-за водорослей. В свою очередь более темный вид льда означает, что он поглощает все больше солнечного света, что приводит к увеличению таяния льда на 20%.

Ученые также отмечают, что современные климатические модели не учитывают снежные водоросли и их влияние на климатические изменения. Однако они могут быть одним из факторов, почему ледники Гренландии в действительности могут таять быстрее, чем раньше. И это лишь один из факторов.

Ранее Фокус писал о том, что Арктика неумолимо "худеет": ученые показали подробное истончение морского льда за последние 30 лет.