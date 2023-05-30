Зомбі, приховані під кригою. Вчені виявили, що льодовики Арктики наповнені життям

Дослідження показує, що арктичні льоди зовсім не такі неживі, як може здатися, на перший погляд.

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Може здатися, що льодовики Арктики повністю позбавлені життя, проте вчені запевняють, що це зовсім не так. Насправді льодові та снігові килими у Гренландії та Ісландії буквально наповнені мікроскопічними формами життя, пише Science Alert.

Ба більше, подібно до сезонних зомбі, багато з цих організмів впадають у зимову сплячку і прокидаються від морозного сну з настанням літа і таненням льодовиків. За словами мікробіолога з Орхуського університету у Швеції, Олександра Анесіо, навіть у невеликій калюжі талої води льодовика можуть запросто не спати близько 4 000 різних видів.

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Дослідники зазначають, що здебільшого ці мікроскопічні організми процвітають користуючись бактеріями, водоростями, вірусами та мікроскопічними грибами. По суті, вони є цілою екосистемою, про існування якої дослідники довгий час нічого не знали.

Все змінилося, коли вчені вивчили лід та сніг на двох льодовиках у середині-кінці літа: один із них був розташований в Ісландії, а інший – у Гренландії. Більша частина, виявлених вченими бактерій, були активними, інші не рухалися або були мертві. Але цікавим виявилося інше, вчені виявили, що через день після розморожування деякі з цих "сплячих мікробів" відродилися і знову набули здатності читати гени й виробляти будівельні блоки амінокислот. Результати дослідження свідчать про те, що через 3 дні відтавання в лабораторії зразки містили на 35% більше активних мікробів.

Темно-пігментовані квітки льодовикових водоростей у Гренландії. Фото: Joseph Cook

Отримані дослідниками дані свідчать, що мікробні спільноти у снігу і льоді насправді можуть швидко реагувати на танення. За словами Анесіо, адаптація до змін клімату, як правило, вважається дуже корисною, проте це також означає, що різка зміна в одному організмі може дестабілізувати ситуацію в усій екосистемі.

Більш ранні дослідження свідчать про те, що в майбутньому на нас чекає збільшення кількості опадів та зимові потепління в Арктиці. До того ж вчені знають, що деякі мікроби вже процвітають у сльоті, а отже, надалі ситуація може лише посилитися.

Наприклад, мікробіологи помітили, що снігові водорості темно-фіолетового кольору, які найкраще проявляються у талій воді Гренландії, останнім часом почали все більше поширюватися. Анесіо зазначає, що сьогодні у Гренландії можна спостерігати все більше областей льоду темного кольору через водорості. Своєю чергою темніший вид льоду означає, що він поглинає все більше сонячного світла, що призводить до збільшення танення льоду на 20%.

Вчені також зазначають, що сучасні кліматичні моделі не враховують снігових водоростей та їхнього впливу на кліматичні зміни. Однак вони можуть бути одним із факторів, чому льодовики Гренландії насправді можуть танути швидше, ніж раніше. І це лише один із факторів.

Раніше Фокус писав про те, що Арктика невблаганно "худне": вчені показали докладне витончення морського льоду за останні 30 років.