Провісник кінця. В Арктиці помічені крижані вири, що розкинулися на сотні кілометрів (фото)

Супутник NASA виявив дивовижне протистояння крижаних вирів, що простягаються на сотні миль в Охотському морі.

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Приголомшливий новий знімок, який вдалося зробити супутнику NASA "Aqua", показує величезну масу морського льоду, що тане й кружляє в елегантному па навколо російського півострова П'янгіна в Арктиці. Попри невимовну красу знімка, він також є похмурим нагадуванням людству про те, що наслідки зміни клімату з кожним роком лише посилюються і стають дедалі небезпечнішими, пише Space.

Зазначимо, що знімок було зроблено супутником 28 травня. Тоді вченим вдалося отримати фото захопливої крижаної вистави, що кружляє навколо Охотського моря і простягається на сотні кілометрів, неподалік узбережжя засніженого російського півострова П'ягіна. Згодом зображення було опубліковано Земною обсерваторією NASA.

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Ці ефірні білі вири з'являються тут щорічно і складаються з морського льоду, що тане та захоплюється океанічними течіями. Дослідники відзначають, що півострів фактично є "гарячою точкою" для цих типів вир, оскільки холодне повітря і прісна вода, що впадає в море з річок, по суті, сприяє утворенню особливо товстого морського льоду. Частину цього льоду все ще можна розглянути на зображенні, де він примикає до північного узбережжя півострова.

За словами дослідників NASA, навесні й влітку, коли морський лід тане, шматки льоду, що розкололися, відштовхуються вітром на південь. Таким чином вони потрапляють у вихороподібні океанські течії, що створюються групою невеликих островів, що розташовані на південь від основної суші.

Цікаво, що створювані крижані вихори можуть бути різних химерних форм та розмірів. Наприклад, у грудні 2022 року різке похолодання у Великій Британії створило безліч крихітних вирів або, як їх ще називають, "крижаних млинців" у Шотландії.

Супутниковий знімок крижаних вирів у Охотському морі Фото: NASA

Найбільші вихори здатні зберігатися протягом кількох місяців і часом віддаляються на південь до Японії. Наприклад, у 2018 році біля узбережжя Хоккайдо було помічено кілька великих вирів, розмір кожного з яких досягав неймовірних 50 кілометрів.

Дослідники помітили, що з кожним роком вири з'являються все раніше, тому що у зимові місяці в Арктиці утворюється все менше морського льоду, а той, що є, розпадається раніше через зміни клімату.

Вчені зазначають, що 6 березня Арктика досягла річної максимальної площі морського льоду — на жаль, вона стала 6-ю найнижчою за всю історію спостережень. Дослідники також помітили, що з того часу морський лід в Охотському морі тане швидше, ніж у решті Арктики, але причини поки що не зрозумілі.

Результати дослідження, опублікованого в лютому 2023 року, свідчать про те, що площа морського льоду в Охотському морі зменшувалась на близько 9% за десятиліття з 1979 по 2010 роки. В Арктиці морський лід також зникає, а тому вчені побоюються, що невдовзі людству доведеться зіткнутися з наслідками зміни клімату та потепління планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що льодовики Арктики кишать життям.