Ученые добавили подсластитель в категорию "потенциальных канцерогенов": все еще безопаснее мяса и бекона

Несмотря на все тревоги исследователей, заменитель сахара так и не смогли включить в категорию "канцерогенных для человека".

Как и прогнозировалось ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение относительно включения не содержащего сахара подсластителя аспартама в список "канцерогенных для человека". Несмотря на все опасения этот заменитель сахара официально признан всего лишь "потенциально канцерогенным для человека", пишет New Atlas.

Принятию решения предшествовало исследование, проведенное Международным агентством по изучению рака (IARC), совместно с ВОЗ, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (FAO) и Объединенным комитетом экспертов по пищевым добавкам (JECFA). В результате тщательного анализа было принято решение добавить аспартам в категорию 2B, которая также известна, как список "возможно канцерогенных для человека" продуктов. Отметим, что в состав этого сахаразаменителя входят экстракты алоэ вера и традиционные азиатские маринованные овощи.

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Отметим, что категория 1, содержит продукты самого высокого риска, которые являются канцерогенными для человека, в том числе:

табак;

ультрафиолетовое излучение;

переработанное мясо (бекон, хот-доги).

К категорию 2А входят "потенциально канцерогенные продукты", в том числе:

жаренные при высокой температуре;

красное мясо (говядина и баранина).

По словам директора Департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов, в Женеве (Швейцария) Франческо Бранка, исследователи проанализировали результаты множества предыдущих исследований и не обнаружили убедительных доказательств того, что аспартам в действительности оказывает неблагоприятное воздействие после приема внутрь в пределах, установленных комитетом, на основе экспериментальных и человеческих данных.

В общей сложности были проанализированы более 1300 исследовательских работ, после чего ученые пришли к выводу, что доказательства канцерогенности аспартама весьма "ограничены". При условии, что ежедневное потребление не будет превышать 40 мг/кг массы тела.

Например, при весе 68 килограммов, чтобы превысить допустимое значение, необходимо выпивать более десяти банок газированных напитков, подслащенных аспартамом, в день. Впрочем, исследователи предупреждают, что аспартам используется в изготовлении более 6 000 продукт, в том числе производстве зубной пасты и жевательных витаминов, а потому с ним стоит быть осторожнее.

По словам Мэри Шубауэр-Бериган из программы монографий IARC, полученные данные свидетельствуют о том, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять канцерогенную опасность аспартама. По словам старшего преподавателя медицинского факультета Университеты Аделаиды Яна Масгрева, исследователя показывают, что результаты нескольких исследований рака печени, основанных на самоотчете о потреблении аспартама показали разные результаты, а потому потребуется провести дополнительные тесты.

Тем не менее исследователи предупреждают, что аспартам был связан с другими проблемами со здоровьем, в том числе:

нарушения микробиома кишечника;

регулирование уровня сахара в крови;

потенциальное увеличение веса.

Кроме того, некоторые исследователи подвергают полезность подсластителя в продуктах питания и напитках, так как некоторые исследования свидетельствуют, что аспартам в 200 раз слаще сахара и вызывает тягу к сладкому. В то же время исследователи отмечают, что пока нет необходимости выливать свои напитки, содержащие аспартам, по крайне мере, пока ученые не проведут ряд дополнительных тестов.

Ранее Фокус писал о том, что популярный подсластитель вызывает тревожность, которая передается через поколения.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.