Крепость из легенд и саг. Археолог обнаружил вероятное местоположение Йомсборга (фото)

Археолог Войцех Филиповьяк предложил новую гипотезу относительно места расположения мифической крепости викингов вблизи Волина, Западная Померания. Речь идет об острове в устье реки Одер, который, вероятно, был домом легендарных йомсвикингов.

Саги описывают Йомсборг как величественную крепость с искусственной гаванью, способной вместить 360 кораблей. Однако, никакие конкретные археологические доказательства до сих пор не подтверждали эти рассказы. Недавние исследования доктора Филиповьяка (Wojciech Filipowiak) в 2021 и 2022 годах на Холме Висельника, одном из крупнейших раннесредневековых кладбищ в Северной Европе, расположенном к югу от Волина, принесли интригующие результаты, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время раскопок исследователи были поражены, когда обнаружили почти неповрежденные курганы, скрытые под слоем песка толщиной примерно полметра. Песок накапливался благодаря лесному покрову до Второй мировой войны, когда холм засыпало ветром. Доктор Филипповьяк предполагает, что под поверхностью может быть скрыто больше объектов.

Кроме курганов, также раскопаны два особых объекта, которые, казалось бы, не имеют отношения к типичным погребальным сооружениям. Один из этих объектов, найденный на вершине холма, обращенного к городу, имел кольцеобразную форму с двумя насыпями, если рассматривать его в поперечном сечении.

Второй объект, расположенный в нескольких метрах от него, был линейной насыпью со следами горения, с фрагментами дерева на обоих берегах. Доктор Филипповьяк предполагает, что это могут быть остатки сгоревшего укрепления, возможно, насыпи, но для выяснения их природы нужны дальнейшие исследования.

Чтобы обосновать свою гипотезу, исследователь сравнил топографию Волина с двумя другими центрами викингов, Хедебю в Дании и Биркой в Швеции, и обнаружил значительное сходство между этими тремя объектами.

Например, в Хедебю есть холм Хохбург, покрытый курганами к северу от центра, а также небольшой вал, датируемый эпохой викингов. Аналогично, Бирка демонстрирует крепость Борген на скале, окруженную 350-метровой полукруглой насыпью, вместе с подтвержденным гарнизоном воинов поблизости.

Стратегическое расположение Холма Висельника к югу от города, вблизи главного судоходного пути к Волину, делает его идеальным местом для крепости Фото: PAP/Marcin Bielecki

Стратегическое расположение Холма Висельника к югу от города, вблизи главного судоходного пути к Волину, делает его идеальным местом для крепости, контролирующей торговый центр.

Археолог предполагает, что викинги могли совершать на холме ритуальные захоронения, что может объяснить вероятное скандинавское захоронение, найденное под одним из курганов, а также отдельное скелетное захоронение неподалеку, которое ранее связывали с названием холма и считали могилой осужденного.

Гипотезу подкрепляют исторические источники, в которых упоминается название "Джом", вызвавшее путаницу среди летописцев, скальдов и исследователей. Доктор Филиповьяк предполагает, что близкое расположение крепости и города могло привести к неправильному толкованию названий, когда Йом и Йомсборг переплетались.

А потому он предполагает, что Йомсборг был крепостью, расположенной на Холме Висельника, в то время как город у ее основания был Йом, что со временем дало название всему региону.

Исследователь считает, что выбор этого места захоронения для основания крепости не случайный или обусловлен только оборонительными соображениями. Он предполагает, что определенную роль сыграло символическое насилие, когда военная сила целенаправленно располагалась на могилах предков, чтобы передать мощное послание местному населению.

Для дальнейшего изучения связи между городом и предполагаемой крепостью, если она действительно существовала, исследователи планируют комплексный проект, который будет включать несколько этапов, в том числе масштабные раскопки в центре города и на Холме Висельника. Эти усилия могут пролить свет на интригующие исторические тайны, окружающие твердыню викингов в этом регионе.

Ранее Фокус писал о мифах о "светловолосых эскимосах" и нордическом происхождении: куда исчезли поселенцы Гренландии.

А также мы рассказывали об артефактах Киевской Руси: украинские археологи сделали невероятные открытия в Меджибоже.