Как мяч для гольфа. Во Франции метеорит врезался в женщину, которая пила кофе в своем дворе

Неожиданное событие произошло во Франции и после инцидента у женщины остались только синяки на теле.

Очень редкое событие произошло в городе Ширмек на северо-востоке Франции, когда местная жительница пила кофе с подругой во дворе своего дома, где в нее врезался метеорит. Сообщается, что небольшой камень врезался в грудь француженке, оставив лишь синяки. По словам ученых, метеориты такого размера очень редко долетают до поверхности Земли и еще реже могут попасть в человека, пишет Daily Mail.

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По словам Тьерри Ребманна, геолога из Базельского университета, Швейцария, который исследовал упавший на жительницу Франции метеорит, такие космические камни в основном сгорают в атмосфере Земли. Поэтому инцидент, который произошел недавно в Шимреке является очень редким событием в частности из-за того, что метеорит попал в человека.

Как сообщают местные СМИ, неназванная женщина стала жертвой падения космического камня, когда писал кофе с подругой во дворе своего дома. По ее словам, она услышала сначала громкий стук по крыше дома, а затем в ее грудь врезалось что-то. Сначала француженка подумала, что это может быть летучая мышь, ведь было раннее утро, но затем она обнаружила на земле камень. Затем женщина предположила, что это может быть кусок покрытия крыши, но он отличался по цвету.

Поэтому она передала камень для исследования ученым. Таким образом метеорит, а это оказался именно он, попал в руки Ребманна. По его словам, метеорит размером в 4 см и весом в 50 граммов, содержит смесь железа и кремния, что является типичным для метеоритов.

По словам ученых, метеориты такого размера очень редко долетают до поверхности Земли и еще реже могут попасть в человека Фото: Live Science

"Найти метеорит в городе – это редкость. Потому как их в основном находят в пустынях, где их легче обнаружить. В основном метеориты, которые являются обломками астероидов, полностью сгорают при вхождении в атмосферу Земли. Но еще большая редкость – это то, что такой метеорит попал в человека", — говорит Ребманн.

В результате удара у женщины остались лишь синяки на теле, а сам метеорит сейчас находится на изучении учеными, которые хотят выяснить его происхождение.

Ученые считают, что шанс умереть от удара метеорита составляет примерно 1 к 250 000. По данным NASA, каждый год на Землю попадает более 100 тонн обломков астероидов ,которые в основном не больше песчинки.

Но метеориты такого размера, который попал в женщину во Франции, проходят через атмосферу и не сгорают примерно каждый год. Но на населенные пункты они падают намного реже.

Фокус уже писал о том, что в июле и в августе можно наблюдать за появлением в ночном небе нескольких потрясающих по своему внешнему виду метеорных потоков.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории ученые обнаружили первый метеорит-бумеранг. То есть он на самом деле является куском камня с Земле, но улетел в космос, где пробы тысячи лет, а затем вернулся обратно как уже космический камень.