Как Америка получила собственную валюту: наконец раскрыты секреты долларов Бенджамина Франклина

Бенджамин Франклин сыграл значительную роль в американской истории, в частности в валютной системе. Во время войны за независимость он осознал: вести войну, будучи связанным с финансовой системой противника, опасно для революционеров. Следовательно, возникла острая потребность в независимой валюте.

Америку лишили значительных запасов драгоценных металлов, что побудило Франклина выступить за инновационное решение: бумажные деньги. Однако успех этой альтернативы зависел от ее защиты от фальшивомонетчиков, поскольку внутренняя ценность бумажных денег зависела от их целостности, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавно доктор Хачатур Манукян из Университета Нотр-Дам и его коллеги исследовали более 600 банкнот, некоторые из которых напечатаны на печатном станке Франклина, тогда как другие изготовлены его современниками или фальшивомонетчиками.

Используя самые современные методы, такие как рентгеновская дифракция и флуоресценция, спектроскопия потерь энергии электронов, спектроскопия комбинационного рассеяния и инфракрасная спектроскопия, исследователи раскрыли тайны, скрытые как в бумаге, так и в чернилах. Кроме того, они обнаружили кристаллические наполнители, которые Франклин использовал в своих записках, придавая им выразительные тактильные качества и повышенную прочность.

Одна из особенно интригующих находок касалась использования наполнителя, который отражал свет под определенными углами. Эта отличительная черта, вероятно, служила эффективным средством отличить настоящую валюту от поддельных аналогов.

Исследование показало, что красный краситель Франклина содержал следы ртути и серы, тогда как синие чернила базировались на берлинской лазури (Fe4[Fe(CN)6]3). Примечательно, что Франклин преимущественно использовал черные чернила, и спектроскопический анализ пролил свет на причину такого предпочтения.

Франклин приобрел мастерскую, где изготавливали черные красители путем сжигания растительных масел, но он также изобретательно использовал природный графит, который добывали из метаморфических пород. Похоже, его противники не учли этот уникальный ингредиент, полагаясь на "костяную сажу", полученную в результате пиролиза костей, что, не зная об этом, привело к тонким расхождениям, которые потенциально можно было бы обнаружить.

Изобретательность Франклина не ограничилась только чернилами; он также интегрировал в бумагу синие волокна, окрашенные индиго, что обеспечило дополнительный уровень сложности, недостижимый при печати только синими чернилами. Интересно, что эта инновация предшествовала приписыванию ее Зенасу Маршаллу Крейну, намекая на первопроходческий вклад Франклина.

Примечательно, что Франклин начал заниматься дизайном денежных знаков задолго до прихода Американской революции. Основав свою первую типографию в 1728 году в возрасте 22 лет, Франклин стремился решить проблему дефицита золотых и серебряных монет. В течение своей карьеры он напечатал невероятные 2,5 млн банкнот для колоний Пенсильвании и соседних регионов, распространяя оборудование и технологии среди печатников по всему миру.

Одна из самых влиятельных техник Франклина возникла под влиянием вдохновения, которое он черпал в сложных структурах жилок, найденных Леонардо да Винчи в листьях растений. Франклин мастерски адаптировал эту концепцию к печатному процессу, превзойдя достижения своих предшественников.

Во время Американской революции Франклин в сотрудничестве с Джоном Адамсом организовал печать денег, привязанных к стоимости испано-американского доллара, что обеспечило критически важное финансирование армии. Это начинание столкнулось с грозным противником: не просто обычными преступниками, стремившимися воспроизвести валюту, а со всей мощью самой могущественной державы мира. Британцы засыпали колонии купюрами, очень похожими на банкноты Франклина, ставя успех революции в зависимость от неспособности британцев подделывать незаметные копии.

Несмотря на неудачу британцев в этом деле, идея подрыва экономики путем подделки денег выжила и повторялась в последующих войнах. Однако изобретательность Франклина осталась непревзойденной, оставив в наследство инновационный дизайн денежных знаков, который навсегда повлиял на ход американской истории.

Ранее Фокус писал, почему Пентагон построили не квадратным, а пятиугольным.

А также мы рассказывали, как однажды Америка остановила Ниагарский водопад ради науки.