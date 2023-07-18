Самый старый в регионе: археологи раскопали удивительный замок 9-го века во Франции (фото)

В регионе Эльзас, Франция, недавно нашли самый старый в этой местности замок. Датированный 9 веком, его основала семья Папы Римского Льва IX на вершине массива Мон-Сен-Одиль в лесу Росхайм.

На территории замка уже второй год подряд ведут археологические раскопки. Всего за пять дней команда, состоящая из примерно двадцати волонтеров и студентов-археологов, во главе с историком Тристаном Мартином и археологом Флораном Мино, открыла значительную часть этого средневекового чуда, пишет Ancient Origins.

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Жан, волонтер, который участвовал в прошлогодних раскопках, вспоминает момент открытия, когда замок был скрыт под курганом земли и мусора. Сегодня он стоит на виду, а его стены возвышаются на два метра в высоту.

Эти раскопки имеют исключительное значение, поскольку дают уникальный взгляд на эволюцию средневековых укреплений. Исторически крепости прежде всего служили военным целям, а не для проживания знати. Замок Пурпуркопф, вероятно, олицетворяет переходный этап, представляя переход от военных укреплений к роскошным резиденциям.

Мартин поделился своим восхищением этим местом, заявив: "Мы никогда не представляли, что откроем такую структуру. Такое ощущение, будто замок поднимается из-под земли. В Средневековье здесь не было деревьев, которые мы видим сегодня, и отсюда открывался вид вплоть до Страсбурга. Его видимость по всей долине имеет большое политическое и символическое значение".

Раскопанная стена замка Пурпуркопф

Описанный как "массивный" для своего времени, эльзасский замок имеет невероятные размеры 19x12x10 м. Однако, точное назначение сооружения остается неуловимым. Учитывая его стратегическое расположение, эксперты предполагают, что он мог служить таможенным постом.

Во время раскопок нашли артефакты, такие как арбалетные болты и стеклянные бусины, указывающие на военное значение замка. Однако Мартин предостерег от преждевременных выводов, отметив необходимость проведения дальнейших комплексных раскопок.

Мартин также остановился на историческом значении эльзасского замка, отметив: "Чрезвычайно редко можно найти замок этого периода. Замки, которые мы обычно встречаем в Эльзасе, датируются 12-13 веками. В радиусе 200 км нет ни одного, который бы принадлежал к этой эпохе. Есть несколько в других регионах Франции, но их можно пересчитать по пальцам одной руки".

Описанный как "массивный" для своего времени, эльзасский замок имеет невероятные размеры 19x12x10 м Фото: Purpurkopf : Fouilles archéologiques

В стенах замка, простирающихся почти на 400 метров, нашли фрагменты римской керамики и следы древесного угля, что вызвало предположение о древнеримском присутствии на этом месте. Вполне вероятно, что средневековые строители переделали и включили эти остатки в свою постройку.

Помимо своей исторической и архитектурной ценности, замок Пурпуркопф может похвастаться легендой, которая передается из поколения в поколение. Местный фольклор повествует, что когда-то этот эльзасский замок был резиденцией таинственного рыцаря, который обладал сверхъестественными способностями. Рассказывают о его способности манипулировать стихиями и о его непоколебимом стремлении защитить регион от бедствий.

Стратегическое расположение замка также играло ключевую роль на протяжении всей истории, особенно во время конфликтов и сражений. Расположенный как наблюдательный пункт и укрепленная твердыня, эльзасский замок предоставлял своим жителям выгодную точку для обзора окружающих земель и мониторинга потенциальных угроз.

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