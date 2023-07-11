Огромные богатства античной элиты: что обнаружили археологи в захоронениях на Кипре (фото)

Команда шведских археологов сделала важное открытие на Кипре, обнаружив подземные гробницы. Сначала они идентифицировали загадочные камеры с помощью магнитометрии, но затем обнаружили, что эти комнаты на самом деле были роскошными "королевскими гробницами".

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Хала Султан Текке, расположенный на южном побережье Кипра вблизи города Ларнаки, имеет большое религиозное значение как мусульманская святыня. Это место сегодня почитается как место упокоения Умм Харам, тети пророка Мухаммеда по отцу, пишет Ancient Origins.

Однако в древности он служил важным центром торговли медью между 1500 и 1300 годами до нашей эры. Недавнее открытие королевских гробниц пролило свет на место последнего упокоения древних элит, которые контролировали производство и торговлю медью на острове.

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Экспедиция из Швеции, которая ведет раскопки в Хала Султан Текке с 2010 года, ранее уже раскапывала на Кипре камерные гробницы, наполненные ценными погребальными вещами. Однако новооткрытые гробницы превосходят их по значению, поскольку в них найдена невероятная коллекция "более 500 погребальных предметов превосходного качества".

Профессор Питер Фишер, известный археолог и руководитель команды, рассказал, что эта коллекция гробниц найдена за пределами города бронзового века площадью 50 гектаров. Исследователи сосредоточили свое сканирование на этом месте после того, как местные фермеры распахали фрагменты керамики по всей территории.

Используя магнитометры, сложные приборы, способные обнаруживать подземные каменные сооружения и артефакты на глубине до двух метров под поверхностью, команда открыла камеры размером примерно 4 на 5 м. Доступ к этим камерам осуществлялся через узкий проход, ведущий вниз от уровня земли.

По словам профессора Фишера, погребальные предметы, обнаруженные в гробницах, демонстрируют мастерство и украшены "драгоценными металлами, драгоценными камнями, слоновой костью и высококачественной керамикой". Среди хорошо сохранившихся скелетов, найденных в кипрских гробницах, была женщина, окруженная керамическими сосудами, украшениями и полированным круглым бронзовым зеркалом.

Один из скелетов, найденных в гробнице на Кипре Фото: P. M. Fischer / Public domain

Кроме того, рядом с останками женщины лежало тело годовалого ребенка и керамическая игрушка. Детальный анализ показал, что инкрустации из золота и слоновой кости, найденные на многих предметах захоронения, происходят из Египта, в то время как драгоценный голубой лазурит, темно-красный сердолик и сине-зеленая бирюза, вероятно, происходят из шахт Афганистана, Индии и Синая. Кусочки янтаря, найденные в гробницах, привезены из Балтийского региона.

Большинство керамических сосудов идентифицировано как греческие изделия, хотя некоторые горшки привезли из Турции, Сирии, Палестины и Египта. Команда также раскопала высококачественное бронзовое оружие, некоторые из которых украшены слоновой костью. Кроме того, они нашли печать в золотой оправе, изготовленную из гематита, с надписями имен богов и правителей.

Обнаружено несколько скелетов, украшенных диадемами, орнаментальными повязками или коронами, которые обычно ассоциируются с египетской королевской властью или высокопоставленными лицами. Эти диадемы демонстрировали сложные узоры, включающие такие мотивы, как быки, газели, львы и цветы.

Другие лица в кипрской гробнице носили ожерелья с подвесками исключительного мастерства. Исследователи предполагают, что большинство этих ювелирных изделий изготовлены в Египте во времена 18-й династии, во время правления фараонов Тутмоса III, Аменофиса IV (Ахенатена) и царицы Нефертити.

Большой микенский (греческий) "Chariot krater" (ок. 1350 г. до н. э.), найденный в гробнице на Кипре Фото: P. M. Fischer / Public domain

Команда пришла к выводу, что огромные богатства, которыми обладали похороненные лица, вероятно, получены от добычи меди. Город добывал медь из руды и экспортировал значительное количество меди в соседние культуры, которые соединяли ее с оловом для создания бронзы.

Древняя история Кипра

Профессор Фишер признал, что существует ограниченная информация о социальной иерархии в период бронзового века на Кипре между 1500 и 1300 годами до нашей эры. Однако он уверенно заявил, что похороненные в гробницах, несомненно, принадлежали к древнему правительству города, а многие из найденных останков — к элите, которая контролировала прибыльную торговлю медью.

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