Величезні багатства античної еліти: що виявили археологи похованнях на Кіпрі (фото)

Команда шведських археологів зробила важливе відкриття на Кіпрі, виявивши підземні гробниці. Спочатку вони ідентифікували загадкові камери за допомогою магнітометрії, але потім виявили, що ці кімнати насправді були розкішними "королівськими гробницями".

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Хала Султан Текке, розташований на південному узбережжі Кіпру поблизу міста Ларнаки, має велике релігійне значення як мусульманська святиня. Це місце сьогодні шанується як місце спочинку Умм Харам, тітки пророка Мухаммеда по батькові, пише Ancient Origins.

Проте в давнину він слугував важливим центром торгівлі міддю між 1500 і 1300 роками до нашої ери. Нещодавнє відкриття королівських гробниць пролило світло на місце останнього спочинку стародавніх еліт, які контролювали виробництво і торгівлю міддю на острові.

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Експедиція зі Швеції, яка веде розкопки в Хала Султан Текке з 2010 року, раніше вже розкопувала на Кіпрі камерні гробниці, наповнені цінними похоронними речами. Однак нововідкриті гробниці перевершують їх за значенням, оскільки в них знайдено неймовірну колекцію "понад 500 поховальних предметів чудової якості".

Професор Пітер Фішер, відомий археолог і керівник команди, розповів, що ця колекція гробниць знайдена за межами міста бронзового віку площею 50 гектарів. Дослідники зосередили своє сканування на цьому місці після того, як місцеві фермери розорали фрагменти кераміки по всій території.

Використовуючи магнітометри, складні прилади, здатні виявляти підземні кам'яні споруди та артефакти на глибині до двох метрів під поверхнею, команда відкрила камери розміром приблизно 4 на 5 м. Доступ до цих камер здійснювався через вузький прохід, що веде вниз від рівня землі.

За словами професора Фішера, поховальні предмети, виявлені в гробницях, демонструють майстерність і прикрашені "дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, слоновою кісткою і високоякісною керамікою". Серед добре збережених скелетів, знайдених у кіпрських гробницях, була жінка, оточена керамічними посудинами, прикрасами та полірованим круглим бронзовим дзеркалом.

Один зі скелетів, знайдених у гробниці на Кіпрі Фото: P. M. Fischer / Public domain

Крім того, поруч з останками жінки лежало тіло однорічної дитини та керамічна іграшка. Детальний аналіз показав, що інкрустації із золота та слонової кістки, знайдені на багатьох предметах поховання, походять з Єгипту, в той час як дорогоцінний блакитний лазурит, темно-червоний сердолік і синьо-зелена бірюза, ймовірно, походять з шахт Афганістану, Індії та Синаю. Шматочки бурштину, знайдені в гробницях, привезені з Балтійського регіону.

Більшість керамічних посудин ідентифікована як грецькі вироби, хоча деякі горщики привезли з Туреччини, Сирії, Палестини та Єгипту. Команда також розкопала високоякісну бронзову зброю, деякі з яких прикрашені слоновою кісткою. Крім того, вони знайшли печатку в золотій оправі, виготовлену з гематиту, з написами імен богів і правителів.

Виявлено кілька скелетів, прикрашених діадемами, орнаментальними пов'язками або коронами, які зазвичай асоціюються з єгипетською королівською владою або високопоставленими особами. Ці діадеми демонстрували складні візерунки, що включали такі мотиви, як бики, газелі, леви та квіти.

Інші особи в кіпрській гробниці носили намисто з підвісками виняткової майстерності. Дослідники припускають, що більшість цих ювелірних виробів виготовлені в Єгипті за часів 18-ї династії, під час правління фараонів Тутмоса III, Аменофіса IV (Ахенатена) і цариці Нефертіті.

Великий мікенський (грецький) "Chariot krater" (бл. 1350 р. до н. е.), знайдений у гробниці на Кіпрі Фото: P. M. Fischer / Public domain

Команда дійшла висновку, що величезні багатства, якими володіли поховані особи, ймовірно, отримані від видобутку міді. Місто видобувало мідь з руди та експортувало значну кількість міді до сусідніх культур, які поєднували її з оловом для створення бронзи.

Давня історія Кіпру

Професор Фішер визнав, що існує обмежена інформація про соціальну ієрархію в період бронзового віку на Кіпрі між 1500 і 1300 роками до нашої ери. Однак він впевнено заявив, що поховані в гробницях, безсумнівно, належали до стародавнього уряду міста, а багато з віднайдених останків — до еліти, яка контролювала прибуткову торгівлю міддю.

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