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Епоха Золотої Орди: в Казахстані знайдено древній мавзолей з 15 століття (фото)

Кахастан, Золота Орда, поховання, мавзолей, історія, археологи, артефакти, дослідження, Монголія
Фото: Arkeonews | У Коргалжинському районі Акмолинської області, центральній частині Казахстану, археологи виявили залишки мавзолею, який датується епохою Золотої Орди

У Коргалжинському районі Акмолинської області, центральній частині Казахстану, археологи виявили залишки мавзолею, який датується епохою Золотої Орди. Фактично, це вже третя історична пам'ятка, виявлена в тут, що поповнює список значущих знахідок в регіоні.

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Унікальність цієї знахідки полягає в її восьмикутній структурі. Кожна сторона мавзолею має довжину трохи більш як 1,5 м, а діаметр — приблизно 4,5 м. Будівельні матеріали включають обпалену та напівобпалену цеглу, скріплену вапняним розчином. Варто зазначити, що мавзолей знаходився у місцевості, яка колись вважалася місцем паломництва, а навпроти нього знайдено могилу, пише Arkeonews.

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На жаль, через розташування на сільськогосподарських землях стан мавзолею вважається незадовільним. Крім того, науковці, які беруть участь у розкопках, помітили сліди попередніх пограбувань, що призвело до відсутності людських останків у поховальних спорудах.

Серед знахідок, зроблених дослідниками, — різні предмети побуту. Фахівці сподіваються, що ця знахідка проллє світло на поховальні звичаї, релігійні традиції та загальну культуру Золотої Орди.

Кахастан, Золота Орда, поховання, мавзолей, історія, археологи, артефакти, дослідження, Монголія Fullscreen
Карта Акмолинської області
Фото: The Astana Times

Наявність цього мавзолею свідчить про існування раніше невідомого культурного, політичного і сакрального центру, пов'язаного з кочовими ордами, що колись населяли степи Казахстану. Золота Орда, також відома як Улуг Улус або "Велика держава" тюркською мовою, виникла як монгольське, а пізніше тюркізоване ханство у складі Монгольської імперії в 13 столітті.

У період свого розквіту територія Золотої Орди простягалася від Карпатських гір на сході Європи до сибірських степів. На півдні її землі межували з Чорним морем, Кавказькими горами і територіями, контрольованими монгольською династією, відомою як Іль-хани.

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