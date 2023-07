"Я — Смерть, разрушитель миров". Как отец атомной бомбы Оппенгеймер раскаялся в содеянном

На фоне предстоящего выхода долгожданного фильма Кристофера Нолана "Оппенгаймер" наблюдается всплеск интереса к исторической фигуре, занимающей центральное место в произведении, — к Джулиусу Роберту Оппенгаймеру.

Роберт Оппенгеймер, известный физик-теоретик, получил славу "отца атомной бомбы" благодаря своему руководству на посту директора Лос-Аламосской лаборатории Манхэттенского проекта в Нью-Мексико. Этот амбициозный проект достиг успеха, кульминацией которого стал первый ядерный взрыв, свидетелем которого Оппенгеймер и его команда стали 16 июля 1945 года, пишет IFLScience.

Впоследствии на Японию сбросили две атомные бомбы, что привело к гибели сотен тысяч людей и завершению Второй мировой войны. Некоторые лица, участвовавшие в проекте, пытались оправдать свое участие в этих катастрофических событиях.

Генерал-лейтенант Лесли Р. Гровз, бывший директор Манхэттенского проекта утверждал много лет спустя: "Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки закончили Вторую мировую войну. В этом не может быть никаких сомнений. Хотя они принесли смерть и разрушения в ужасных масштабах, они предотвратили еще большие потери — американские, английские и японские".

Оппенгеймер, учитывая его значительную роль в проекте, взял на себя бремя этого судьбоносного решения. Во время известного интервью для документального фильма "The Decision to Drop the Bomb" он вспомнил свои мысли, когда стал свидетелем взрыва.

Цитируя индуистское священное писание Бхагавадгиту, он сказал: "Мы знали, что мир уже не будет прежним. Несколько человек смеялись, несколько человек плакали. Большинство молчали. Я вспомнил строку из священной книги индуизма, Бхагавадгиты; Вишну пытается уговорить Принца, что тот должен выполнять свой долг, и, чтобы впечатлить его, принимает свое многорукое обличье и говорит: "Я — Смерть, великий разрушитель миров". Я полагаю, что все мы, так или иначе, подумали о чем-то подобном".

Последствия ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки лежали на совести Оппенгеймера. Он признался президенту Трумэну: "Я чувствую, что мои руки в крови", выражая огромное раскаяние за создание ядерного оружия.

В 1945 году он выразил свою серьезную обеспокоенность потенциальными последствиями добавления атомных бомб в арсеналы стран, участвовавших в войне.

Оппенгеймер предостерегал: "Если атомные бомбы добавят в качестве нового оружия в арсеналы мира в состоянии войны или в арсеналы стран, готовящихся к ней, то наступит время, когда человечество проклянет имена Лос-Аламоса и Хиросимы. Люди этого мира должны объединиться, иначе они погибнут. Эта война, которая опустошила так много земли, написала эти слова. Атомная бомба написала их для того, чтобы их поняли все люди".

После войны Оппенгеймер выступал против намерений правительства США разработать более мощные водородные бомбы, но его усилия оказались запоздалыми. Метафорического джинна выпустили из бутылки, необратимо изменив ход истории.

