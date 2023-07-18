Лувр в центре скандала: Италия требует возвращения артефактов, которые считаются похищенными

Лувр, один из самых известных музеев мира, столкнулся с требованием Италии репатриировать семь старинных артефактов, которые считаются похищенными. Среди них — амфора пятого века, которую приписывают "Берлинскому художнику".

Недавно Лувр оказался под давлением Италии, которая требует вернуть семь античных артефактов в страну их происхождения. Директор музея Лоранс де Кар признает важность исследования произведений сомнительного происхождения, заявляя, что они бросают тень на Лувр и должны быть тщательно и объективно изучены, пишет The Art Newspaper.

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Ситуация обострилась в феврале, когда Дженнаро Санджулиано, министр культуры Италии, вступил в переговоры с де Кар о потенциальном возвращении спорных объектов. В сентябре прошлого года Луиджи Ла Рокка, генеральный директор департамента археологии Министерства культуры Италии, составил список произведений из коллекции Лувра. Де Кар ожидает следующий этап, что завершится формулировкой официальной позиции музея по оспариваемым произведениям, которую передадут в Министерство культуры.

Некоторые из них Лувр приобрел между 1982 и 1998 годами. Они могут быть связаны с осужденными торговцами антиквариатом Джакомо Медичи и Джанфранко Беккина (Gianfranco Becchina). В 1995 году итальянские власти изъяли в Женевском свободном порту сокровищницу полароидов, документов и предметов старины, связанных с Медичи, которые использовали как важные доказательства в громком деле о мародерстве в Италии в 2005 году. Так же швейцарские власти изъяли фотоархивы Беккина в 2001 году и передали их главному правоохранительному ведомству Италии.

Археологи Маурицио Пеллегрини и Даниэла Риццо, бывшие сотрудники Министерства культуры Италии, сыграли ключевую роль в идентификации четырех работ из коллекции Лувра, которые происходят из архива Беккина.

Другой эксперт, Христос Цирояннис, руководитель отдела исследований незаконных античных памятников (кафедра ЮНЕСКО) в Ионическом университете, Греция, также отследил некоторые из оспариваемых произведений до Лувра. Цирояннис обнаружил амфору "Берлинского художника" в архивах Медичи.

Амфора, ранее принадлежавшая нефтяным магнатам Нельсону и Уильяму Хантам, попала в коллекцию Лувра после того, как ее приобрели на аукционе в Лондоне в 1994 году. Цирояннис пытался дальше расследовать потенциальные незаконные сети торговли антиквариатом, которые поставляли европейские музеи, в частности Лувр, награбленными артефактами.

Он обратился за поддержкой к Сесиль Жируар (Cécile Giroire), директору греческого, этрусского и римского отделов Лувра, чтобы получить грант от Европейского исследовательского совета (ERC). К сожалению, заявление археолога отклонила ERC.

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