Бронзовая пушка с драгоценными камнями. Нидерланды возвращают ценние артефакты бывшим колониям

Нидерланды делают значительный шаг, чтобы исправить свое колониальное прошлое, соглашаясь вернуть Индонезии и Шри-Ланке ценные артефакты, в частности инкрустированную драгоценными камнями бронзовую пушку и похищенные драгоценности.

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Нидерланды готовятся вернуть многочисленные ценные артефакты, захваченные в Индонезии и Шри-Ланке во время колониального периода. В перечень предметов входят инкрустированная драгоценными камнями бронзовая пушка и коллекция драгоценностей, похищенных из знаменитого "Ломбокского сокровища", пишет BBC News.

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Соглашение о возвращении этих предметов отражает признание и осознание Нидерландами своей колониальной истории. В последние годы несколько других стран также начали процесс репатриации ценных разграбленных артефактов.

Министр культуры Гюнай Услу отметила важность этой реституции, заявив: "[Это] первый раз, когда мы возвращаем объекты, которые никогда не должны были оказаться в Нидерландах".

Она также добавила, что этот акт реституции символизирует глубокое стремление к развитию тесных отношений сотрудничества с Индонезией и Шри-Ланкой.

Одними из выдающихся артефактов, которые вернут Индонезии, является "Ломбокский клад" — коллекция драгоценных камней, драгоценностей, золота и серебра. Это сокровище похитила голландская колониальная армия в 1894 году из королевского дворца на острове Ломбок в Индонезии.

Кроме того, Шри-Ланка получит щедро украшенную бронзовую пушку 18-го века, которая сейчас экспонируется в амстердамском Государственном музее. Считается, что эту пушку изначально подарил шри-ланкийский аристократ королю Канди в 1740-х годах, но она попала в Нидерланды в 1765 году, когда голландские войска атаковали и завоевали королевство Канди.

Министр Услу отметила, что действия правительства соответствуют рекомендациям, изложенным в отчете за 2020 год голландского комитета, которому поручено расследовать вопрос искусства, полученного в колониальную эпоху.

Комитет призвал правительство продемонстрировать готовность безоговорочно вернуть любые культурные артефакты, похищенные из бывших голландских колоний, если страны-владелицы обратятся с соответствующим запросом.

В последние годы Нидерланды открыто борются со своим историческим наследием. Король Виллем-Александр официально попросил прощения за участие страны в работорговле, показав личное и глубокое чувство раскаяния.

Нидерланды стали значительной колониальной державой в 17 веке, завоевав территории по всему миру. Голландские работорговцы были ответственны за торговлю более 600 000 человек

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