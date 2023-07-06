Рамсес II вернулся домой. Тайная жизнь похищенной реликвии и реституция Швейцарии

Рамсес II правил примерно с 1303 г. до н. э. по 1213 г. до н. э. и считается одним из самых влиятельных и совершенных лидеров Нового царства. Исключительное долголетие фараона, который дожил до девяноста лет, свидетельствует о непоколебимой власти и значении в истории Древнего Египта.

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Важным событием стало возвращение египетскому правительству фрагмента древней каменной статуи, датируемой 3400 годами правления Рамсеса II. Чиновница, ответственная за культурные вопросы в Швейцарии, Карин Бахманн, наблюдала за возвращением похищенного артефакта во время официальной церемонии, состоявшейся в понедельник в посольстве Египта в Берне, пишет The Art Newspaper.

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Этот фрагмент изначально был частью большой скульптуры, изображавшей фараона сидящим рядом с различными божествами Древнего Египта. Его незаконно вывезли из храмового комплекса Рамсеса II в священном городе Абидоси.

Кража произошла в конце 1980-х или в начале 1990-х годов, что подтверждается в заявлении Министерства культуры Швейцарии. Впоследствии похищенный фрагмент перевезли в Швейцарию через несколько других стран, прежде чем его отследили и вернули во время расследования, проведенного в Женеве.

Реституция является свидетельством совместных обязательств Швейцарии и Египта в борьбе с незаконной торговлей культурным наследием. Эти совместные усилия еще больше усилены двусторонним соглашением, заключенным в 2011 году, которое сосредотачивается на ввозе и репатриации культурных артефактов.

Приверженность Швейцарии сохранению и защите культурных ценностей гармонично сочетается со стремлением Египта защитить свое историческое наследие.

Этот фрагмент изначально был частью большой скульптуры, изображавшей фараона сидящим рядом с различными божествами Древнего Египта Фото: Bundesamt für Kultur

Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, был влиятельным фараоном, который правил Египтом во времена 19-й династии Нового царства. Он взошел на трон около 1279 года до н.э. в возрасте около 25 лет, а его правление длилось невероятные 66 лет.

Он известен многочисленными военными кампаниями, в частности участием в нескольких битвах и походах с целью расширения территорий царства и защиты его границ. Одной из его самых выдающихся военных побед стала битва при Кадеше, легендарный конфликт против Хеттской империи, который привел к патовой ситуации, но позволил Рамсесу II одержать дипломатическую победу.

Кроме своих военных достижений, фараон известен масштабными строительными проектами. Он оставил великолепное архитектурное наследие по всему Египту, включая такие сооружения, как Рамессеум (его храм-усыпальница), храм Абу-Симбел и другие. Эти монументальные сооружения демонстрировали его величие и преданность богам, оставив длительное влияние на архитектурный ландшафт Древнего Египта.

После смерти его похоронили в Долине царей, где в 1881 году нашли прекрасно сохранившуюся мумию фараона. Наследие Рамсеса как могущественного и влиятельного фараона сохраняется по сей день, а его имя вызывает в памяти образы величия, военной мощи и архитектурного великолепия Древнего Египта.

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