Не в Египте и не в Гизе: где можно найти самую древнюю в мире пирамиду

От Древнего Египта до Мезоамерики величественные цивилизации прошлых эпох строили колоссальные пирамиды. Некоторые из них сохранились до наших дней и даже являются Чудесами света.

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Хотя такие места, как Гиза, легко приходят на ум как известные туристические аттракции, однако считать, что там находится самая старая пирамида в мире, ошибочно. Оказывается, она расположена за пределами Египта, пишет IFLScience.

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Самая древняя пирамида Египта

Недалеко от Великой пирамиды Гизы, всего несколько километров к югу, находится старейшая пирамида Египта. Расположенная в Саккаре, пирамида Джосера возведена около 2630 года до н. э. как памятник для царя Джосера.

Это архитектурное чудо предшествует Великой пирамиде, построенной для царя Хуфу, примерно на 70 лет. Пирамида Джосера имеет особый вид, отличающийся от пирамид Гизы. Ее построили методом наложения каменных платформ друг на друга, сформировав ступенчатую пирамиду.

Вдохновителем этого дизайна был верховный жрец, по имени Имхотеп, который служил советником Джосера. Выдающиеся способности Имхотепа как светила в области искусства и науки были настолько чрезвычайными, что после смерти его обожествили, в конце концов, почитая как бога мудрости и медицины.

В течение многих лет считалось, что пирамида Джосера была самой древней из обнаруженных пирамид. Однако недавние находки в отдаленном уголке земного шара в корне изменили этот нарратив, указывая на то, что египтяне, возможно, опережены в гонке за возведение старейшей пирамиды.

Первая пирамида в Перу

В древности пирамиды были в моде по всей Америке, а храмы с наклоненными сторонами пользовались популярностью в империях майя, ацтеков и инков. Среди наиболее знаковых из этих архитектурных чудес — храмовый комплекс Тикаль в Гватемале, который, в частности, украсил экран в фильме "Звездные войны: Эпизод IV: Новая надежда".

Однако, чтобы откопать древнейшую пирамиду в Западном полушарии, надо отправиться в значительное путешествие на юг, через джунгли Центральной Америки к возвышенной пустынной местности Перу. Именно в этом регионе в начале 20 века археологи случайно наткнулись на древний мегаполис Карал.

Учитывая сложный характер этого места, исследователи первоначально предположили, что Карал, по-видимому, был сравнительно недавним сооружением. Однако новаторское исследование, опубликованное в 2001 году, кардинально изменило это представление. Применив радиоуглеродный метод датирования для определения возраста материалов, использованных в строительстве Карала, авторы исследования сделали поразительные открытия. Они предположили, что этот древний город мог быть основан еще в 2627 году до н. э.

В свете этого необычайного открытия археологи предполагают, что шесть пирамид Карала, включая впечатляющую Пирамиду Майор, могли появиться еще до египетской постройки в Саккаре. Тем не менее из-за неуловимости точного возраста сооружений Карала, остается сложной задачей окончательно определить, какая из этих древних цивилизаций совершила подвиг строительства пирамид первой.

Гунунг Паданг — просто холм или старейшая в мире пирамида?

В течение многих десятилетий археологи бьются над вопросом, где находится самая старая в мире пирамида — в Египте или Перу. Однако относительный новичок в этом соревновании теперь предстает как потенциальный победитель. Расположенный в Индонезии, обширный мегалитический комплекс, известный как Гунунг Паданг, возвышается на вершине холма, который, как утверждают некоторые ученые, может иметь признаки сооружения, созданного человеком.

Впервые представленная в 2018 году, эта теория вызвала жаркие дебаты и натолкнулась на сопротивление научного сообщества. Несмотря на скептицизм, команда археологов утверждает, что собрала убедительные доказательства в пользу того, что холм намеренно сформирован в несколько этапов в течение бесчисленных тысячелетий.

Используя возможности георадара, эти исследователи утверждают, что они обнаружили признаки фундаментального слоя, построенного по меньшей мере 9 500 лет назад, и потенциально может достигать 28 000 лет. Если эти утверждения подтвердятся, то Гунунг Паданг со значительным отрывом станет самой старой пирамидой в мире.

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