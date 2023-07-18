Оставить стресс в прошлом. Ученый рассказал, как справляться с плохими новостями

Нейробиолог поведал о методах восприятия стресса организмом и о том, как эффективно и просто справляться с потоком неприятных новостей.

Иногда, после прочтения плохих и тревожных новостей мы испытываем физическое недомогание, например, боль в животе, рвоту или тошноту. Все это не просто "только у нас в голове". Этому есть увлекательное и реальное научное объяснение, о котором рассказал когнитивный нейробиолог в материале Science Focus.

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Чтобы понять это, Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог, предлагает начать с того, что называется реакцией "борьба или бегство". Это фундаментальная часть наших инстинктов выживания, призванная подготовить организм к встрече с надвигающейся угрозой. Представьте себе, что при возникновении опасности организм запускает экстренный протокол, управляемый частью нервной системы, известной как симпатическая нервная система. Эта система посылает команды различным частям тела, по сути, подготавливая их к противостоянию или уходу от опасности.

Одним из аспектов этого экстренного протокола является перенаправление ресурсов, в том числе крови и энергии, на мышцы, помогающие в борьбе или бегстве, и отказ от функций, считающихся в данный момент несущественными, таких как пищеварение. Именно так, организм может приостановить прием пищи, чтобы справиться с опасностью. Эта внезапная пауза иногда может вызвать недомогание, неприятную боль в желудке, тошноту, а иногда и рвоту или диарею. Вот так плохие новости, запустив наш режим выживания, могут привести к ощущению физического недомогания.

При этом в нашем организме также предусмотрена система успокоения и расслабления, известная как парасимпатическая нервная система. Это своего рода успокаивающий голос среди хаоса, поддерживающий такие функции, как пищеварение и способствующий расслаблению. Усиление этой успокаивающей системы может помочь нейтрализовать последствия реакции " борьба или бегство ", в том числе и чувство недомогания.

И активировать ее проще, чем кажется. Некоторые эффективные методы включают в себя замедление дыхания и попытку определить, какие аспекты плохих новостей вы можете контролировать, а какие — нет. Знание того, на что можно повлиять, и разработка выполнимых планов могут существенно облегчить стресс. Другие виды деятельности, такие как отвлечение внимания, физические упражнения и медитация, также могут помочь расслабить тело и разум.

Конечно, легче сказать, чем сделать, поэтому, если вам кажется, что сами вы не справляетесь, всегда можно обратиться за помощью. Поддержка друзей и близких, а также советы профессионалов могут стать незаменимыми помощниками в борьбе со стрессом. Помните, что чувство тошноты — это естественная реакция на стресс, и понимание того, как с ним справиться, может способствовать общему благополучию.

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