Поможет стакан холодной воды: найден до глупого простой способ снять стресс

Исследователи говорят, что необходимо всего лишь стимулировать блуждающий нерв.

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Стресс может иметь катастрофическое влияние на наш организм, поэтому на протяжении последних десятилетий человечество придумало множество способов борьбы с ним. Один из таких способов кажется достаточно абсурдным из-за его простоты, пишет IFl Science.

По словам ученых, со стрессом и просто плохим настроением поможет справиться стакан ледяной воды. Такой эффект связан с блуждающим нервом, который в последнее время все чаще связывают со здоровьем нашего кишечника, а также сердца и настроением.

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Блуждающий нерв, также известный как парный нерв, является совокупностью волокон, идущих от головного мозга к брюшной полости через как часть парасимпатической нервной системы человека. Данный нерв заведует многими функциями в нашем организме, которые контролируют пищеварение, частоту сердечных сокращение и иммунную функцию.

Для решения более серьезных проблем со здоровьем, например, эпилепсии или тяжелых форм депрессии блуждающий нерв стимулируют искусственно. В таких случаях проводится операция по имплантации устройства в под кожу грудной клетки и глубже, чтобы стимулировать блуждающий нерв. Идея заключается в том, что синтетически стимулируя блуждающий нерв, устройство может прерывать активность, результатом которой становятся судороги или резкие смены настроения.

Также существуют устройства, которые работают снаружи тела и облегчают некоторые головные боли, подавая сигналы в области шеи.

Теперь же энтузиасты из TikTok взялись распространять утверждение о том, что "тонизировать" блуждающий нерв можно и без сложно медицинского оборудования.

Отмечается, что одним из маркеров плохого тонуса блуждающего нерва может быть вариабельность сердечного ритма (ВСР) — это естественные изменения интервалов между сердечными сокращениями.

Повышенная ВСР указывает на лучшую работоспособность сердечно-сосудистой системы и стрессоустойчивостью, а низкая ВСР с таким заболеваниями, как диабет, эпилепсия и гипертония. Также высокая ВСР указывает на хороший парасимпатический тонус, а низкая – на плохой.

Конечно, лучший способ измерить ВСР – это электрокардиограмма (ЭКГ).

"Исследования показывают, что когда испытуемые погружались до середины груди в холодную воду с температурой 14-15°C или 10-12°C после физических упражнений, это приводило к реактивации парасимпатической системы", — говорится в одном из исследований.

Исследование из Международного журнала спортивной медицины показало, что даже простое обезвоживание может изменить активность блуждающего нерка. Оказалось, что питье воды после упражнения с утяжелением способствует реактивации блуждающего нерва.

Статья из журнала Clinical Autonomic Research сделала вывод, что питье воды со льдом может снизить частоту сердечных сокращений за счет опосредованного температурным стимулом усиления блуждающего нерва у здоровых людей.

Потенциальный эффект от холодной воды рассматривался в рамках лечения депрессии, боли, мигрени, но ученые не исключают, что в некоторых случаях также может присутствовать эффект плацебо. Стоит также помнить о том, что терапия холодной водой не лишена рисков, прежде чем начать купаться в холодной воде.