Допоможе склянка холодної води: знайдено до безглуздого простий спосіб зняти стрес
Дослідники кажуть, що необхідно всього лише стимулювати блукаючий нерв.
Стрес може мати катастрофічний вплив на наш організм, тому впродовж останніх десятиліть людство вигадало безліч способів боротьби з ним. Один із таких способів здається досить абсурдним через його простоту, пише IFl Science.
За словами вчених, зі стресом і просто поганим настроєм допоможе впоратися склянка крижаної води. Такий ефект пов'язаний із блукаючим нервом, який останнім часом дедалі частіше пов'язують зі здоров'ям нашого кишківника, а також серця і настроєм.
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Блукаючий нерв, також відомий як парний нерв, є сукупністю волокон, що йдуть від головного мозку до черевної порожнини як частину парасимпатичної нервової системи людини. Цей нерв завідує багатьма функціями в нашому організмі, які контролюють травлення, частоту серцевих скорочень та імунну функцію.
Для розв'язання більш серйозних проблем зі здоров'ям, наприклад, епілепсії або важких форм депресії блукаючий нерв стимулюють штучно. У таких випадках проводиться операція з імплантації пристрою в під шкіру грудної клітки та глибше, щоб стимулювати блукаючий нерв. Ідея полягає в тому, що синтетично стимулюючи блукаючий нерв, пристрій може переривати активність, результатом якої стають судоми або різкі зміни настрою.
Також існують пристрої, які працюють зовні тіла і полегшують деякі головні болі, подаючи сигнали в ділянці шиї.
Тепер же ентузіасти з TikTok взялися поширювати твердження про те, що "тонізувати" блукаючий нерв можна і без складного медичного обладнання.
Зазначається, що одним із маркерів поганого тонусу блукаючого нерва може бути варіабельність серцевого ритму (ВСР) — це природні зміни інтервалів між серцевими скороченнями.
Підвищена ВСР вказує на кращу працездатність серцево-судинної системи та стійкість до стресів, а низька ВСР — на такі захворювання, як діабет, епілепсія та гіпертонія. Також висока ВСР вказує на хороший парасимпатичний тонус, а низька — на поганий.
Звичайно, найкращий спосіб виміряти ВСР — це електрокардіограма (ЕКГ).
"Дослідження показують, що коли випробовувані занурювалися до середини грудей у холодну воду з температурою 14-15°C або 10-12°C після фізичних вправ, це призводило до реактивації парасимпатичної системи", — йдеться в одному з досліджень.
Дослідження з Міжнародного журналу спортивної медицини показало, що навіть просте зневоднення може змінити активність блукаючого нерва. Виявилося, що пиття води після вправи з обтяженням сприяє реактивації блукаючого нерва.
Стаття з журналу Clinical Autonomic Research зробила висновок, що пиття води з льодом може знизити частоту серцевих скорочень за рахунок опосередкованого температурним стимулом посилення блукаючого нерва у здорових людей.
Потенційний ефект від холодної води розглядався в рамках лікування депресії, болю, мігрені, але вчені не відкидають, що в деяких випадках також може бути присутнім ефект плацебо. Варто також пам'ятати про те, що терапія холодною водою не позбавлена ризиків, перш ніж почати купатися в холодній воді.