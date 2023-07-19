Самый жаркий год на Земле. Ученые рассказали, что делает 2023 таким знойным

Первая половина этого года уже побила сразу несколько температурных рекордов, и исследователи предупреждают, что в дальнейшем будет становиться только хуже.

Глобальное потепление и изменения климата, вызванные деятельностью человека, лишь усиливают естественные погодные явления — в результате по планете прокатились рекордные волны тепла, которые затронули Азию, Европу и Северную Америку, пишет Science Alert.

Теперь исследователи полагают, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений — лишь за первые 1,5 месяца лета невыносимая жара уже установила несколько температурных рекордов, и дальше ситуация будет лишь усугубляться. Исследователи предупреждают, что ситуация будет лишь накаляться, даже если человечество резко сократит выбросы парниковых газов. Так, в чем же причина, что делает 2023 год столь жарким?

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Эль-Ниньо и не только

Лето 2022 года выдалось рекордно жарким, а в нынешнем году ситуация усугубилась вернувшимся явлением потепления Тихого океана, известного как Эль-Ниньо.

По словам ученого из американской группы мониторинга температуры Berkeley Earth Роберта Роде, возвращение Эль-Ниньо обеспечило некоторое дополнительное тепло в Северной Атлантике. Впрочем, оно только вступило в свои права, а потому, вероятно, мы наблюдаем лишь малую часть эффекта, который Эль-Ниньо окажет на земной климат.

Исследователи пришли к выводу, что с вероятностью 81% 2023 год станет самым теплым годом с тех пор, как в середине 19 века началась история температурных наблюдений.

Пыль и сера

Ученые полагают, что рекордное потепление Атлантики также могло быть вызвано уменьшением количества пыли, сдуваемой из Сахары, и аэрозолей серы от судового топлива — оба этих вещества ранее отражали солнечный свет от океана.

Роде с коллегами провели анализ и обнаружили, что в регионе Северной Атлантики зафиксирована "исключительно низкий" уровень пыли и серы. Исследователи полагают, что это произошло из-за необычно слабых атлантических пассатов. По словам Роде, на сокращение выбросов сферы также повлияли ограничения на доставку в 2020 году — в результате выбросы токсичного вещества значительно сократились.

Ученые считают, сокращение выбросов едва ли может объяснить рекордную жару, которая обрушилась на планету, однако оно, вероятно, усугубило серьезность того, что происходит в Северной Атлантике.

"Знойные" антициклоны

По словам профессора климатологии Университета Рединга Ричарда Аллана, потепление океанов оказывает воздействие на погодные условия на суше: вызывает волны тепла, засухи в одних регионах и штормы других. Это происходит из-за того, что горячая атмосфера поглощает влагу в одних местах и выбрасывает ее в других.

Также исследователи подчеркнули, что эти системы антициклонов стали крайне интенсивными и затяжными. По словам климатолога из Университета Рединга Ханны Клоук, в Европе горячий воздух, пришедший из Африки, остается на месте, а условия высокого давления стабилизировались — простыми словами, тепло в теплом море, воздухе и земле лишь продолжает накапливаться.

Роль изменения климата

Исследование ученых из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) показало, что нынешние изменения климата привели к тому, что с 1950-х годов смертельные волны тепла на Земле стали "лишь более интенсивными".

По словам директора французского института климата Пьера-Симона Лапласа Роберта Вотара, нынешние волны тепла представляют собой не одно явление, в несколько действующих одновременно. Однако все они усиливаются одним фактором — изменением климата Земли.

Более высокие средние температуры приводят к тому, что волны тепла становятся все более продолжительными и интенсивными. И все же, по словам старшего преподавателя кафедры изменения климата в Университете Сассекса Мелиссы Лазенби, мир все больше отдаляется от известных естественных колебаний на неизведанную и более экстремальную территорию.

Исследователи также напоминают, что изменение климата является одной из переменных, на которую человечество все же может повлиять, сократив выбросы от использования ископаемого топлива.

Неясное будущее

Ученые предупреждают, что Эль-Ниньо может сделать Землю еще более жаркой в 2024 году. Волны тепла могут стать еще более частыми и интенсивными.

По словам заведующего кафедрой глобальных изменений в Университетском колледже Лондона Саймона Льюиса, то, что мы наблюдаем сегодня — это "только начало". И все же надежда есть: ученые полагают, что глубокое, быстрое и устойчивое сокращение выбросов углерода до чистого нуля может остановить потепление, однако человечеству так или иначе придется адаптироваться к еще более сильным волнам тепла в ближайшем будущем.

Ранее Фокус писал о том, что Европа побила температурный рекорд, но ему не суждено продержаться долго.