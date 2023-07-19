На гребне волны. В Калифорнии открыли охоту на выдру, которая "угнала" доску у серфингиста (видео)

Исследователи считают, что эта история проливает свет на тревожную человеческую черту — мы не так уж близки с природой, как считали.

Любители серфинга часто говорят о том, что этот спорт помогает воссоединиться с природой, однако недавний эпизод с участием выдры в Калифорнии показывает, насколько хрупкой на самом деле является наша любовь к дикой природе, пишет Science Alert.

Данная ситуация произошла у побережья Санта-Круз, Калифорния. На видео инцидента видно, как выдра карабкается на доску для серфинга — похоже, животное попросту играется с ней. Впрочем, чиновники дикой природы охарактеризовали поведение выдры как "агрессивное", и теперь власти намерены поймать животное и удалить из ее родной среды.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Некоторые пользователи, посмотревшие видео, шутят, что выдра, похоже, присоединилась к восстанию косаток, которые нападали на туристические лодки у побережья Испании. Отметим, что некоторые исследователи полагают, что косатки нападают на лодки ради "выстрела адреналина", другие же считают, что причиной агрессивного поведения китов стала травма, полученная одной из самок в результате столкновения с лодкой.

По словам профессора континентальной философии Университета Англии Раскин Патрисии МакКормак, если внимательно посмотреть видео, легко заметить, что выдра оставалась на противоположном от серфера конце доски. Исследовательница отмечает, что людям свойственно использовать "язык боя", чтобы описать необычное событие или поведение, которое кажется дисбалансом в мире. Простыми словами, люди часто используют слова "конфликт" и "столкновение" вместо того, которое является более подходящим, например "необычное взаимодействие".

МакКормак отмечает, что поведение выдры можно объяснить несколькими вещами, в том числе:

страх;

тревога;

защита территории;

любопытство;

агрессия.

В данном случае люди ополчились на выдру, не задумываясь, как вторжение в ее пространство, а, по сути, ее дом, может влиять на само животное. Более того, эта конкретная выдра может быть травмирована во время ловли ловушку, а затем вырвана из своей привычной среды обитания и перемещена. И все же, по словам МакКормак, именно она в данной ситуации отчего-то считается "агрессором".

Физик и философ-эколог Карен Барад призывает человечество переосмыслить наше взаимодействие с природой. По ее словам существование не является индивидуальным, а люди не существуют отдельно от других существ, но взаимодействуют с ними.

МакКормак отмечает, что люди и выдры делят это водное пространство, но когда наша связь с природой становится конфликтом, неизбежны жертвы, и в большинстве случаев пострадают именно животные. Люди склонны навязывать животным человеческие черты характера, такие как гнев. Исследовательницы призывают местные власти пересмотреть решение и отказать от идеи отлова выдры из ее привычной среды обитания.

Ранее Фокус писал о том, что на пляжах Японии дельфины нападают на людей: кусают и ломают кости.