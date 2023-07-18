Океан сходит с ума. На пляжах Японии дельфины нападают на людей: кусают и ломают кости

Подобные нападения невероятно редки, но местные власти уже зафиксировали шесть шокирующих случаев агрессии дельфина к человеку.

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Последние несколько лет жители океана демонстрируют весьма странное и агрессивное поведение. Ранее самым грозным хищником морей считались белые акулы, которые в редких случаях нападали на отдыхающих и серфингистов. Затем у Гибралтара косатки начали атаковать туристические лодки, но дельфины, похоже, пошли еще дальше, пишет Futurism.

Несмотря на репутацию крайне милых обитателей морей, дельфины демонстрируют весьма агрессивное поведение в отношении людей у побережья Японии. Так, известно, что на одном из пляжей дельфин напал на 60-летнего отдыхающего: млекопитающее укусило пловца за руку и сломало ему ребра.

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Несмотря на то, что проявления агрессии со стороны дельфинов крайне редки, местные власти зафиксировали еще три нападения на людей. В ом числе жертвой млекопитающего стал 40-летний мужчина, которого дельфин также укусил за руку. В общей сложности с начала 2023 году на пляже Суйсохама, расположенном на восточном побережье Японии, произошло уже 6 нападений. В результате местные власти ввели запрет на приближение пловцов к этим морским хулиганам.

Исследователи отмечают, что несмотря на весьма дружелюбную репутацию, нападения дельфинов на людей все же встречаются, пусть и редко: подобные случаи уже были зафиксированы в разных уголках планеты, в том числе и в Ирландии в 2013 году.

Отметим, что ранее эксперты по китам предположили, что нападения косаток на лодки, вероятно, были совершены молодыми особями. Еще одна теория предполагает, что такое поведение косаток обусловлено травмой одной самки, которая теперь всячески пытается отомстить судам.

Однако это странное поведение дельфинов на людей кажется куда менее игривым и куда более опасным. Исследователи полагают, что они обозлились на людей за отношение к себе подобным, включая: езду на дельфинах для развлечения, искусственные шумы от бурения нефтяных скважин и военные операции, а порой даже массовую резню.

По словам исследователей из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Fisheries, дельфины нападают на людей в трех случаях:

когда они сердиты;

расстроены;

напуганы.

Ученые полагают, когда люди плавают рядом с дельфинами, это может вызвать стресс у млекопитающих. Кроме того, исследователи советуют не кормить животных, так как это может изменить их поведение и сделать дельфинов более "напористыми, агрессивными и угрожающими, когда они не получают то, на что рассчитывают". Сотрудники агентства напоминают, несмотря на то, что дельфины обладают репутацией дружелюбных животных, они на самом деле являются дикими животными, к которым следует относиться с "осторожностью и уважением".

Ранее Фокус писал о том, что серые киты нашли необычное решение своей проблемы со вшами.