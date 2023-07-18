Океан божеволіє. На пляжах Японії дельфіни нападають на людей: кусають і ламають кістки

Такі напади неймовірно рідкісні, але місцева влада вже зафіксувала шість шокуючих випадків агресії дельфіна до людини.

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Останні кілька років мешканці океану демонструють вельми дивну й агресивну поведінку. Раніше найгрізнішим хижаком морів вважалися білі акули, які у рідкісних випадках нападали на відпочивальників і серфінгістів. Потім біля Гібралтару косатки почали атакувати туристичні човни, але дельфіни, схоже, пішли ще далі, пише Futurism.

Попри репутацію вкрай милих мешканців морів, дельфіни демонструють вельми агресивну поведінку щодо людей біля узбережжя Японії. Так, відомо, що на одному з пляжів дельфін напав на 60-річного відпочивальника: ссавець вкусив плавця за руку і зламав йому ребра.

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Попри те, що прояви агресії з боку дельфінів вкрай рідкісні, місцева влада зафіксувала ще три напади на людей. Зокрема жертвою ссавця став 40-річний чоловік, якого дельфін також вкусив за руку. Загалом від початку 2023 року на пляжі Суйсохама, розташованому на східному узбережжі Японії, сталося вже 6 нападів. У результаті місцева влада ввела заборону на наближення плавців до цих морських хуліганів.

Дослідники зазначають, що, попри вельми доброзичливу репутацію, напади дельфінів на людей все ж трапляються, нехай і рідко: такі випадки вже було зафіксовано в різних куточках планети, зокрема й в Ірландії 2013 року.

Зазначимо, що раніше експерти з китів припустили, що напади косаток на човни, ймовірно, були здійснені молодими особинами. Ще одна теорія припускає, що така поведінка косаток зумовлена травмою однієї самки, яка тепер всіляко намагається помститися судам.

Однак ця дивна поведінка дельфінів на людей здається куди менш грайливою і куди більш небезпечною. Дослідники вважають, що вони розлютилися на людей за ставлення до себе подібних, включно з: їздою на дельфінах для розваги, штучними шумами від буріння нафтових свердловин і військовими операціями, а часом навіть масовою різаниною.

За словами дослідників із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Fisheries, дельфіни нападають на людей у трьох випадках:

коли вони сердиті;

засмучені;

налякані.

Вчені вважають, коли люди плавають поруч із дельфінами, це може викликати стрес у ссавців. Крім того, дослідники радять не годувати тварин, оскільки це може змінити їхню поведінку і зробити дельфінів більш "наполегливими, агресивними й загрозливими, коли вони не отримують те, на що розраховують". Співробітники агентства нагадують, попри те, що дельфіни мають репутацію доброзичливих тварин, вони насправді є дикими тваринами, до яких слід ставитися з "обережністю і повагою".

Раніше Фокус писав про те, що сірі кити знайшли незвичайне розв'язання своєї проблеми з вошами.