Експлуатують людей. Сірі кити знайшли незвичайне розв'язання своєї проблеми з вошами (відео)

Нове відео демонструє, як морські гіганти звертаються по допомогу до людей, щоб позбутися надокучливих паразитів.

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Китові воші — зовнішні паразити, які, як правило, виявляються у шкірних ураженнях, ніздрях, а часом і очах китів. Частково вони можуть бути корисними для морських гігантів, оскільки харчуються водоростями на тілі китів і поїдають шкіру, що лущиться, проте часом ссавці все ж прагнуть позбутися їх, пише Science Alert.

У китів немає лап, а тому зігнати вошей зі свого тіла буває надзвичайно непросто, утім, морські гіганти вигадують дедалі витонченіші способи розв'язання своєї проблеми з надокучливими вошами. Як, наприклад, цей сірий кит, який вирішив звернутися по допомогу до капітана човна.

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Відео було знято під час спостережень за китами у лагуні Охо-де-Лібре, розташованій на тихоокеанському узбережжі мексиканського півострова Баха. На кадрах видно, як сірий кит підпливає до човна, а потім на деякий час затримується на поверхні, поки капітан туристичного човна Пако Хіменес Франко очищає його голову від китових вошей.

За словами Франко, який ось уже два десятиліття працює капітаном на судні зі спостереження за китами, морським гігантам знадобився певний час, щоб звикнути до нього. Однак тепер кити без побоювання наближаються до човна і дозволяють капітану збирати з них вошей.

На відео також видно, як сірий кит ніби зависає на поверхні й досить довго обертається, поки Франко очищає його голову від морських паразитів. Капітан також розповів, що під час першої зустрічі з китом віч-на-віч він видалив лише одну вошу з голови кита, а потім тварина віддалилася. Втім, через деякий час кит повернувся, щоб Франко міг продовжити свою роботу.

За словами капітана, він уже неодноразово проробляв цей "очищувальний ритуал" з одним і тим самим китом, і кількома іншими особинами. Схоже, кити оцінили спроби людини допомогти й тепер з готовністю наближаються до човна, щоб позбутися паразитів.

За словами британського зоолога Марка Карвардіна, стосунки сірих китів із морськими вошами схожі на "кохання і ненависть". Річ у тім, що воші насправді поїдають клітини змертвілої шкіри китів, проте вони також кріпляться до їхньої шкіри своїми гострими загнутими кігтями, що навряд чи приємно ссавцям із надзвичайно чутливою шкірою.

Зазначимо, що сірі кити можуть досягати 15 метрів завдовжки й отримали прізвисько "риба-диявол" через їхню дивовижну здатність давати відсіч мисливцям у 20 столітті. Як правило, ці ссавці зустрічаються в Нижній Каліфорнії, оскільки їхній міграційний маршрут проходить уздовж узбережжя Північної Америки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли рідкісні кадри годування горбатого кита під водою.