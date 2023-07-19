Эйнштейн и Оппенгеймер: двое ученых, которые ускорили создание ядерного оружия

В предстоящем фильме "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана одна из выдающихся фигур это Альберт Эйнштейн. В отличие от появлений исторических фигур в голливудских постановках, присутствие Эйнштейна в фильме имеет под собой фактическое основание.

Хотя Роберт Оппенгеймер и Эйнштейн никогда непосредственно не сотрудничали ни над одним проектом, их пути пересекались в разные моменты жизни. Существуют убедительные доказательства того, что в конце жизни Эйнштейна в 1950-х годах между ними возникла дружба, что, возможно, привело к дискуссиям об атомной бомбе, в создании которой они оба сыграли важную роль, пишет IFLScience.

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Фильм углубляется в рассказ о Джеймсе Роберте Оппенгеймере, который получил титул "отца атомной бомбы" благодаря своей ключевой роли в Манхэттенском проекте — попытке США создать первую атомную бомбу.

Эйнштейн, который чувствовал себя более непринужденно у доски, чем среди военных шишек, не принимал непосредственного участия в Манхэттенском проекте. Хотя его знаменитое уравнение E=mc^2 сыграло важную роль в понимании энергии, высвобождаемой при взрыве атомной бомбы, его связь с физическим созданием такого оружия часто неправильно трактуют.

В 1938 году команда немецких ученых успешно расщепила атом урана, открыв процесс "деления", способный генерировать впечатляющее количество энергии. Обеспокоенный таким развитием событий, Эйнштейн подписал в 1939 году письмо, подготовленное физиком Лео Силардом, в котором предупреждал о возможности создания нацистской Германией новых мощных бомб и предлагал США начать собственную ядерную программу. В конце концов, это письмо попало к президенту Франклину Д. Рузвельту, что привело к запуску Манхэттенского проекта в 1942 году. Газета "Нью-Йорк Таймс" назвала письмо Эйнштейна 1939 года толчком к "атомной бомбе и атомной эре".

Оглядываясь назад, очевидно, что немцы были далеки от создания функционального ядерного оружия, несмотря на открытие расщепления. И наоборот, США преуспели в создании бомбы, и ее применение в Хиросиме имело разрушительное воздействие. Услышав эту новость, Эйнштейн, как полагают, воскликнул: "Горе мне!".

После войны Эйнштейн выразил сожаление по поводу подписания печально известного письма, заявив, что если бы он знал, что немцам не удастся разработать атомную бомбу, он бы воздержался от этого. В последние годы жизни Эйнштейн решительно осуждал ядерное оружие. Незадолго до своей смерти в 1955 году философ Бертран Рассел предложил ему подписать Манифест Рассела-Эйнштейна — торжественное предупреждение об экзистенциальной угрозе, которую представляет собственное оружие массового уничтожения для человечества.

Хотя точное содержание послевоенных разговоров Эйнштейна и Оппенгеймера остается неизвестным, призрак атомной эры и ее моральные последствия, по-видимому, сильно витали между ними.

В 1966 году, через одиннадцать лет после смерти Эйнштейна, Оппенгаймер прочитал лекцию "Об Альберте Эйнштейне" в Доме ЮНЕСКО в Париже. В этой речи Оппенгеймер утверждал, что Эйнштейна не следует обвинять, хвалить или приписывать ему создание "жалких бомб". Вместо этого он считал, что настоящий вклад Эйнштейна заключается в том, что он возглавил интеллектуальную революцию и осветил ошибки, допущенные учеными до него.

И Эйнштейна, и Оппенгеймера преследовала этическая загадка их "жалких бомб". В ноябре 1945 года, всего через три месяца после бомбардировки Хиросимы, Оппенгеймер уволился из лаборатории в Лос-Аламосе, избежав прямых извинений за свою роль в создании ядерной бомбы. Вместо этого он воспринял это как неизбежную часть пути человечества к пониманию Вселенной и овладению природным миром.

В то же время он остро осознавал последствия, если ядерное оружие попадет не в те руки, и предупреждал, что человечество однажды проклянет названия Лос-Аламоса и Хиросимы, если это оружие станет неотъемлемой частью арсеналов стран в состоянии войны.

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