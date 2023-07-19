Легко возвращают зрение. Глазные капли восстанавливают сетчатку в два раза эффективнее инъекций

Новое исследование показало, что глазные капли превосходят болезненные и сложные инъекции в лечении одной из основных причин слепоты.

Исследователи обнаружили перспективное решение проблемы окклюзии вен сетчатки, которая является распространенной причиной слепоты. Они обнаружили глазные капли, которые могут обеспечить менее страшное и более комфортное лечение по сравнению с существующей инвазивной практикой введения лекарств в глаз, пишет ScienceAlert.

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Окклюзия вен сетчатки (ОВС) возникает, когда вена в сетчатке глаза закупоривается, вызывая отек и повреждение, что может привести к потере зрения. До настоящего времени основным методом лечения были инъекции лекарственного препарата, известного как ингибитор фактора роста эндотелия сосудов (анти-VEGF). Несмотря на свою эффективность, процедура ввода этих инъекций может быть сложной для пациентов, что часто откладывает необходимое лечение.

Однако исследователи обнаружили, что глазные капли, содержащие экспериментальное соединение Pen1-XBir3, могут быть более простым и эффективным средством лечения. Они провели испытания на мышах и обнаружили, что эти глазные капли вдвое эффективнее, чем инъекции анти-VEGF, уменьшают отек и улучшают кровоток. Более того, эти капли также защищают глаз от потери зрения за счет защиты фоторецепторов — клеток глаза, улавливающих свет.

Cкан сетчатки глаза подопытного грызуна во время испытания капель Фото: Frontiers in Neuroscience

Соединение Pen1-XBir3 действует путем блокирования фермента каспазы-9, который вызывает гибель клеток и, как известно, особенно активен в кровеносных сосудах, пораженных ОВС. "Мы считаем, что глазные капли улучшают состояние кровеносных сосудов в сетчатке, что снижает уровень токсических сигналов, которые повреждают ее нейроны и приводят к потере зрения", — говорит нейрососудистый биолог Мария Авруцки из Колумбийского университета, одна из авторов исследования.

Несмотря на многообещающие результаты, следующим важным шагом будет тестирование глазных капель в клинических испытаниях на людях. В случае успеха это может стать серьезным достижением в лечении ОВС и огромным облегчением для пациентов, избавив их от беспокойства по поводу глазных инъекций и обеспечив простой и более эффективной метод борьбы с недугом. Клеточный биолог Колумбийского университета Кэрол Трой подчеркивает, что эта разработка способна помочь миллионам людей, страдающих от этого заболевания, являющегося одной из основных причин слепоты во всем мире.

Пока ученые продолжают стремиться к конечной цели — поиску первопричины ОВС, потенциальное обеспечение более эффективного и менее мучительного симптоматического облегчения уже является отличным началом.

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