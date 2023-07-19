Пройти тест с блеском. Как произвести впечатление на первом свидании и гарантировано пойти на второе

Новое исследование показывает, на что мужчины и женщины обращают внимание во время первого свидания — зная эти секреты, вы точно получите приглашение и на второе.

Будь то банальная переписка, букет цветов или удачные комплименты, существует бесчисленное множество классическим приемов, которые помогут произвести впечатление на первом свидании. Однако теперь исследователи полагают, что раскрыли наиболее успешные способы заполучить приглашение на вторую встречу, пишет Daily Mail.

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что секреты получения приглашения на второе свидание резко различаются у мужчин и женщин. Результаты предполагают, что для женщин важнее всего кокетливый зрительный контакт, комплименты и рукопожатие. Тогда как вежливые мужчины, задающие много вопросов, с большей вероятностью пойдут на второе свидание.

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По словам ведущего автора исследования Джеймса Морана, он заинтересовался этой темой во время посещения одного из баров, когда ему довелось наблюдать за крайне неудачным свиданием в баре. Моран отмечает, что тогда мужчина вел себя крайне странно и агрессивно в отношении женщины, в результате она попросту встала и ушла, а он остался сидеть ошеломленным.

В то время он был студентом магистратуры и изучал науку об отношениях. В результате ему стало интересно, исследовал ли кто-нибудь более успешное поведение на первом свидании. В новом исследовании ученых приняли участие 131 участник — основной задачей анализа было обнаружение "зеленых флагов" на гетеросексуальных свиданиях.

В ходе исследования мужчин и женщин попросили назвать то, что они считали ключевыми атрибутами свидания в трех категориях: этикет, участие и поведение.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в категории "этикет" чаще всего называли умение быть вежливым, внимательным и разговорчивым, в то время как "участие" включало в себя потребление алкоголя и держание за руки. В категории "поведение" чаще всего называли плату за свидание и придерживание дверей.

Ученые обнаружили, что в глазах женщин этикетные свидания считали более успешными. Результаты свидетельствуют о том, что партнер, который сильно напивается или не может оторваться от телефона, рискует кануть в забытье.

В то же время мужчинам нравились женщины, которые были вовлечены в процесс и демонстрировали более романтические жесты, например флирт или рукопожатие. Примечательно, что такое поведение не совпадало с представлениями мужчин и женщин о самих себе и их собственных стратегиях свидания.

Результаты свидетельствуют, что женщины предпочитают наносить макияж и быть забавными на первом свидании, если хотят пойти на второе. В то же время мужчины часто ведут себя глупо и подвозят женщину домой, если собираются отправиться на второе свидание.

Авторы исследования надеются, что многие одинокие люди смогут извлечь выгоду из результатов данного исследования, так как многие находятся в поисках романтического партнера и испытывают стресс на первом свидании. Ученые надеются, что эти секреты позволят мужчинам и женщинам лучше справиться с поиском романтического партнера.

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