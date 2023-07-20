Скрытый источник болезней. Общее мыло превращается в рассадник микробов и вирусов

Мыло, являющееся для многих символом эффективной гигиены, может таить в себе целый невидимый мир антисанитарии, согласно исследованиям.

Общее мыло на всю семью – это привычная практика для миллионов людей, но немногие задумываются, что может скрываться в этом бруске. Ученые выяснили, что мыло не так уж и чисто, как может показаться. О таящихся в средстве гигиены антисанитарных угрозах пишет The Financial Express.

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Группа исследователей попыталась ответить на вопрос уровня чистоты мыла и полученные результаты могут заставить вас пересмотреть свое мнение о совместном его использовании. В ходе исследования, проведенного в 2015 г. в одной из больниц, ученые обнаружили, что около 62% мыльных брусков были заражены различными видами бактерий.

Эти микроорганизмы могут быть самыми разными — от вызывающих легкое расстройство желудка, например, кишечной палочки, до вызывающих более серьезные заболевания, например, сальмонеллы. В качестве вишенки на не совсем стерильном торте, ученые выяснили, что "мыльный букет" не ограничивается бактериями — к мылу также могут прилипать такие вирусы, как норовирус и ротавирус, которые могут привести к тяжелым желудочно-кишечным заболеваниям.

В другом исследовании, проведенном в 2008 году, более пристальное внимание было уделено футбольной команде Университета Флориды. Ученые обнаружили, что игроки, пользовавшиеся общим мылом, чаще других заражались метициллин-резистентным стафилококком. Это разновидность стафилококковой инфекции, устойчивая ко многим антибиотикам и трудно поддающаяся лечению. В связи с этим Центры по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендуют пользоваться такими предметами личного пользования, как бруски мыла в общественных местах.

Так каково же решение. Это может показаться смешным, но избежать нежеланных болезней в мыле можно просто… помыв его. Просто промывайте брусок мыла после каждого использования. Неплохо также дать мылу проветриться в емкости со сливом для воды, чтобы оно не оставалось влажным и не способствовало размножению бактерий.

Для еще большей безопасности выбирайте жидкое мыло для рук или мыло для тела. В них нет большой поверхности, на которой микробы могли бы концентрировано поселиться и перемещаться на тела других людей.

Хотя мыло, безусловно, является нашим другом в борьбе с микробами, совместное его использование может сделать из бывшего гигиенического союзника плацдарм для ужасающих последствий для здоровья всех, кто его использует. Следите за чистотой своего мыла, и оно в ответ будет эффективно следить за чистотой вашего тела.

Ранее Фокус писал о том, как мыло может отпугивать назойливых комаров. Исследователи предполагают, что новое открытие поможет создать более эффективные репелленты от комаров.

Также Фокус писал об опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Ученые провели эксперимент, чтобы понять, какие микробы и бактерии выдувают сушилки на наши только что вымытые руки — результаты отвратительны.