Напугать кровососа. Ученые нашли нечто, эффективно отпугивающее комаров: найдется в каждой ванной

Исследователи предполагают, что новое открытие поможет создать более эффективные репелленты от комаров.

Related video

Ни одно животное не является более смертоносным для человека, чем комар — виной тому множество микробов, которые он способен переносить. Именно поэтому десятилетиями ученые пытаются разработать эффективные репелленты, которые защитили бы нас от самок кровососущих комаров, пишет Gizmodo.

В новом исследовании ученые пришли к неожиданному открытию: мыло может послужить отличным ингредиентом для создания эффективного средства против комаров. Исследователи отмечают, что в то время, как некоторые виды мыла привлекают внимание самок кровососущих комаров, другие, похоже, им неприятны и отпугивают назойливых насекомых.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Статистика свидетельствует о том, что ежегодно более миллиона смертей связаны с болезнями, переносимыми комарами, такими как малярия. Также известно, что эти насекомые не являются вредителями с равными возможностями. По словам автора исследования, биохимика и генетика их Технологического института Вирджинии Клемана Винаугера, они с коллегами считают, что около 20% потенциальных хозяев-людей ответственны за 80% передачи болезней, переносимых комарами.

Ученые сосредоточились на том, чтобы понять, что заставляет комаров кусать одних людей чаще, чем других. Предыдущие исследования выявили вещества в запахе нашего тела, которые привлекают комаров. Однако исследователи отмечают, что было не так много исследований того, как запахи, которые мы наносим на себя влияют на внимание, оказываемое нам комарами.

Известно, что самки комаров питаются кровью, однако, подобно самцам, они также питаются и нектаром. В результате ученые предположили, что некоторые запахи, характерные для мыла, могут повлиять на их пищевые привычки.

Не секрет, что, как правило, мы предпочитаем выбирать мыло, которое приятно пахнет цветами или растениями. Но проблема заключается в том, что комары также используют летучие вещества, выделяемые растениями, чтобы найти их и заполучить сахар из нектара. Далее Винаугер с коллегами решили проверить эту теорию экспериментально.

В исследовании приняли участие четверо добровольцев. Ученые определили уникальный запах каждого реципиента, а затем попросили их вымыть посуду четырьмя разными марками мыла: Dial, Dove, Native и Simple Truth. Далее ученые использовали одежду, в которой были добровольцы, и запустили самок комаров. Результаты исследования свидетельствовали, что после намыливания запахи становились "более привлекательными", однако степень привлекательности зависела также от запахов добровольцев и марок мыла.

Исследователи обнаружили, что запах некоторых участников эксперимента становился более привлекательным после нанесения мыла Dove и Simple Truth, а использование мыла Native устойчиво отпугивало комаров. Далее исследователи извлекли потенциальные химические вещества в мыле, которые наиболее привлекали и отпугивали насекомых. Оказалось, что наиболее эффективным в отпугивании самок кровососущих комаров был химикат с запахом кокоса.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные, более широкие исследования, чтобы понять, какие еще запахи могут отпугивать комаров и как их можно использовать для создания эффективного репеллента.

Ранее Фокус писал о том, что некоторых людей комары действительно кусают чаще: ученые выяснили, почему так происходит.