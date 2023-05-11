Налякати кровососа. Вчені знайшли щось, що ефективно відлякує комарів: знайдеться у кожній ванній

Дослідники припускають, що нове відкриття допоможе створити ефективніші репеленти від комарів.

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Жодна тварина не є смертоноснішою для людини, ніж комар — виною тому безліч мікробів, які вони здатна переносити. Саме тому десятиліттями вчені намагаються розробити ефективні репеленти, які б захистили нас від самок комарів, що смокчуть кров, пише Gizmodo.

У новому дослідженні вчені дійшли несподіваного відкриття: мило може послужити чудовим інгредієнтом для створення ефективного засобу проти комарів. Дослідники зазначають, що в той час, як деякі види мила привертають увагу самок комарів, інші, схоже, їм неприємні й відлякують настирливих комах.

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Статистика свідчить про те, що щорічно понад мільйон смертей пов'язані з хворобами, які переносять комарі, зокрема й малярія. Також відомо, що ці комахи не є шкідниками з рівними можливостями. За словами автора дослідження, біохіміка та генетика їхнього Технологічного інституту Вірджинії Клемана Вінаугера, вони з колегами вважають, що близько 20% потенційних господарів-людей відповідальні за 80% передачі хвороб, що переносяться комарами.

Вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, що змушує комарів кусати одних людей частіше за інших. Попередні дослідження виявили речовини у запаху нашого тіла, які приваблюють комарів. Однак дослідники зазначають, що було не так багато досліджень того, як впливають запахи, які ми наносимо на себе.

Відомо, що самки комарів харчуються кров'ю, проте, подібно до самців, вони також харчуються і нектаром. Так вчені припустили, що деякі запахи, характерні для мила, можуть вплинути на харчові звички.

Не секрет, що, як правило, ми вважаємо за краще вибирати мило, яке приємно пахне квітами або рослинами. Але проблема полягає в тому, що комарі також використовують леткі речовини, які виділяють рослини, щоб знайти їх і отримати цукор з нектару. Далі Вінаугер із колегами вирішили перевірити цю теорію експериментально.

У дослідженні взяли участь четверо добровольців. Вчені визначили унікальний запах кожного реципієнта, а потім попросили їх вимити посуд чотирма різними марками мила: Dial, Dove, Native та Simple Truth. Далі вчені використовували одяг, у якому були добровольці, і запустили самок комарів. Результати дослідження свідчили, що після намилювання запахи ставали "привабливішими", проте ступінь привабливості залежала також від запахів добровольців і марок мила.

Дослідники виявили, що запах деяких учасників експерименту ставав привабливішим після нанесення мила Dove та Simple Truth, а використання мила Native стійко відлякувало комарів. Далі дослідники витягли потенційні хімічні речовини в милі, які найбільше приваблювали та відлякували комах. Виявилося, що найбільш ефективним у відлякуванні самок комарів був хімікат із запахом кокоса.

Вчені зазначають, що будуть потрібні додаткові, ширші дослідження, щоб зрозуміти, які ще запахи можуть відлякувати комарів і як їх можна використовувати для створення ефективного репеленту.

Раніше Фокус писав про те, що деяких людей комарі справді кусають частіше: вчені з'ясували, чому так відбувається.