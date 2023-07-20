Все готово. NASA отправляет космический аппарат к астероиду стоимостью квадриллионы долларов (фото)

Ученые скоро узнают, действительно ли астероид Психея является самым ценным в Солнечной системе, а также возможно они обнаружат абсолютно новый металлический мир.

Осталось 2,5 месяца до запуска космического аппарата "Психея", который пролетев 4 млрд км откроет главные тайны самого дорого астероида в Солнечной системе под названием (16) Психея. К запуску уже практически все готово. Что же известно об этом астероиде и самой миссии, пишет Forbes.

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5 октября этого года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в очень важное космическое путешествие отправится аппарат "Психея", который выведет в космос ракета носитель Falcon Heavy от SpaceX. Это будет первый подобный запуск для этой ракеты, ведь раньше с ее помощью на орбиту доставляли только спутники. Чтобы достичь астероида (16) Психея аппарату NASA придется преодолеть расстояние в 4 млрд км, чтобы прилететь в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Ученые скоро узнают, действительно ли астероид Психея является самым ценным в Солнечной системе Фото: NASA

Согласно существующим предположениям, основанным на наблюдениях за астероидом (16) Психея, этот космический камень имеет необычных химический состав. Предположительно он состоит из большого количества железа и никеля, а также золота и других химических элементов. Ученые считают, что общая стоимость содержимого этого астроида составляет примерно 10 000 квадриллионов долларов.

Ширина астроида – примерно 279 км и ученые предполагают, что он является железным ядром планеты, которая так и не появилась в Солнечной системе. То есть с помощью исследования этого астероида ученые смогут изучить это ядро, которое напоминает ядро в центре Земли. Мы не можем добраться до нашего ядра, но можно увидеть, что оно из себя может представлять.

Одни теории предполагают, что эта неудавшаяся планета не появилась из-за столкновений с другими объектами, которые не дали ей возможность сформироваться.

Одни теории предполагают, что эта неудавшаяся планета не появилась из-за столкновений с другими объектами, которые не дали ей возможность сформироваться Фото: NASA

Некоторые ученые считают, что новая миссия позволит открыть абсолютно новый металлический мир. Ведь согласно другим теориям, такие объекты могли появится намного ближе к Солнцу, но под действием тепла звезды расплавились, лишились внешнего слоя, а затем переместились на свое нынешнее местоположение.

В NASA заявили о том, что сейчас инженеры работают почти круглосуточно, чтобы космический аппарат стартовал вовремя. Кстати, если его запуск не состоится 5 октября, то стартовое окно будет еще открыто до 25 октября. Стартовыми окнами называют период времени наиболее благоприятный для запуска тех или иных аппаратов, ведь в это время Земля и цель исследования находятся максимально близко друг к другу.

Сейчас инженеры работают почти круглосуточно, чтобы космический аппарат стартовал вовремя Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, уже все приборы установлены, программное обеспечение проверено и вскоре будут установлены огромные солнечные панели на аппарат "Психея". Затем в середине августа инженеры наполнят баки аппарата более чем 1 тонной ксенонового топлива.

Если все пойдет по плану, что для того, чтобы долететь к астероиду аппарату NASA потребуется примерно 6 лет. После чего он выйдет на орбиту вокруг космического камня и в течение 26 месяцев будет раскрывать все его тайны.

Напоминаем, что аппарат "Психея" должен был полететь в космос еще в прошлом году и если бы это произошло, то он бы долетел да целевого астероида всего за 4 года, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал том, что еще в прошлом году ученые смогли составить карту поверхности астроида (16) Психея и ученые очень надеются, что эти данные совпадут с тем, что увидит аппарат NASA.