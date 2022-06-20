Карта сокровищ Психеи. Ученые изучили рельеф самого дорого астероида в Солнечной системе

Пока это только данные наземных наблюдений, но и они раскрывают некоторые подробности того, что может обнаружить аппарат "Психея" на необычном астероиде.

На основе данных, полученных в результате наблюдений телескопа ALMA за самым дорогим астероидом в Солнечной системе, который называется Психея, ученые смогли составить карту его поверхности. Она показывает, что у астероида была интересная история его эволюции, а также то из чего может состоять астероид, сообщает SciTechDaily.

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"Поверхность астероида Психея очень неоднородна. Это интересный и загадочный астероид. Это подтверждают карты, которые мы создали. Теперь остается дождаться результатов исследования астероида аппаратом с таким же именем, который скоро отправится в полет", — говорит Саверио Камбиони из Массачусетского технологического института.

[ + – ] На основе данных, полученных в результате наблюдений телескопа ALMA за самым дорогим астероидом в Солнечной системе, который называется Психея, ученые смогли составить карту его поверхности. Она показывает, что у астероида была интересная история его эволюции, а также то из чего может состоять астероид Фото: NASA

Ученые представили самые подробные на сегодняшний день карты поверхности астероида Психея, которые основаны на наблюдениях телескопом ALMA. Исследователи считают, что их наблюдения должны совпадать с тем, что увидит космический аппарат "Психея", который отправится к поясу астероидов уже 1 августа этого года. Но прибудет он к месту назначения только в 2026 году. Аппарат будет 2 года изучать особенности структуры и поверхности Психеи и эти данные помогут ученым понять, как эволюционировали подобные объекты.

[ + – ] Исследователи считают, что их наблюдения должны совпадать с тем, что увидит космический аппарат "Психея", который отправится к поясу астероидов уже 1 августа этого года. Но прибудет он к месту назначения только в 2026 году. Аппарат будет 2 года изучать особенности структуры и поверхности Психеи и эти данные помогут ученым понять, как эволюционировали подобные объекты Фото: NASA

В ходе нового исследования ученые выяснили, что поверхность астероида покрыта большим разнообразием материалов. Исследователи считают верными предыдущие предположения о том, что астероид Психея очень богат металлами. Но содержание металлов и силикатов меняется на всей поверхности астероида.

Ученые считают, что в начале своего формирования астероид мог иметь силикатную мантию, такую же, как и на Земле или Марсе, которая потом исчезла.

Также карты показывают наличие на астероиде большого кратера, состав которого отличается внутри и по краям. Ученые считают, что дно кратера покрыто мелкозернистым материалом, который похож на земной песок, а края кратера состоят из более твердых камней.

"Такие мелкозернистые материалы ученые уже встречали на других астероидах, но они гораздо меньше, чем Психея. У них более низкая гравитация, поэтому такое вещество может образоваться в результате внешних столкновений. Но Психея – это большой астероид, поэтому наличие такого "песка" на дне кратера озадачивает", — говорит Камбиони.

[ + – ] Слева на этой карте показана поверхность Психеи: от песчаных участков (фиолетовый цвет) до каменистых участков (желтый цвет). Справа показано распространение металлов на Психее, от низкого уровня (фиолетовый цвет) до высокого уровня (желтый цвет)

Ученые считают, что наличие на астероиде, богатом металлами, каменистых регионов, может говорить о том, что это остатки древней мантии, либо же они появились в результате столкновений с другими астероидами. Также ученые считают правильными предыдущие выводы о том, что на астероиде в начале его истории происходили извержения металлической лавы, когда остыло его ядро.

Фокус уже писал о том, что NASA показало космический аппарат, который отправится к астероиду Психея, диаметром примерно 280 километров. Сейчас астрономы считают, что это очень ценный астероид и что он содержит металлов на сумму в 10 тысяч квадриллионов долларов.

Также Фокус писал, что уже началась подготовка к запуску космического аппарата "Психея" и он прибыл Космический центр имени Кеннеди. Планируется, что уже 1 августа ракета компании SpaceX выведет аппарат в космос, а уже через 4 года он прибудет к ценному астероиду.

Напоминаем, что некоторые ученые считают, что на астероиде происходят извержения и что он состоит совсем из другого материла, чем предполагают исследования.