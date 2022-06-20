Карта скарбів Психеї. Вчені вивчили рельєф найдорожчого астероїда в Сонячній системі

Поки це лише дані наземних спостережень, але вони розкривають деякі подробиці про те, що може виявити апарат "Психея" на незвичайному астероїді.

На основі даних, отриманих у результаті спостережень телескопа ALMA за найдорожчим астероїдом у Сонячній системі, який називається Психея, вчені змогли скласти карту його поверхні. Вона показує, що астероїд мав цікаву історію еволюції, а також те, з чого може складатися астероїд, повідомляє SciTechDaily.

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"Поверхня астероїда Психея дуже неоднорідна. Це цікавий і загадковий астероїд. Це підтверджують карти, які ми створили. Тепер залишається дочекатися результатів дослідження астероїда апаратом з таким самим ім'ям, який незабаром вирушить у політ", — говорить Саверіо Камбіоні з Массачусетського технологічного інституту.

[ + – ] На основі даних, отриманих у результаті спостережень телескопа ALMA за найдорожчим астероїдом у Сонячній системі, який називається Психея, вчені змогли скласти карту його поверхні. Вона показує, що в астероїда була цікава історія еволюції, а також те, з чого може складатися астероїд Фото: NASA

Вчені представили найдокладніші на сьогодні карти поверхні астероїда Психея, які ґрунтуються на спостереженнях телескопом ALMA. Дослідники вважають, що їхні спостереження мають співпадати з тим, що побачить космічний апарат "Психея", який вирушить до пояса астероїдів вже 1 серпня цього року. Але прибуде він до місця призначення лише 2026 року. Апарат 2 роки вивчатиме особливості структури та поверхні Психеї і ці дані допоможуть вченим зрозуміти, як еволюціонували такі об'єкти.

[ + – ] Дослідники вважають, що їхні спостереження мають співпадати з тим, що побачить космічний апарат "Психея", який вирушить до пояса астероїдів вже 1 серпня цього року. Але прибуде він до місця призначення лише 2026 року. Апарат буде 2 роки вивчати особливості структури та поверхні Психеї та ці дані допоможуть вченим зрозуміти, як еволюціонували такі об'єкти Фото: NASA

Під час нового дослідження вчені з'ясували, що поверхня астероїда вкрита великою різноманітністю матеріалів. Дослідники вважають правильними попередні припущення про те, що астероїд Психея дуже багатий на метали. Але вміст металів і силікатів змінюється по всій поверхні астероїда.

Вчені вважають, що на початку формування астероїд міг мати силікатну мантію, таку ж, як і на Землі або Марсі, яка потім зникла.

Також карти показують наявність на астероїді великого кратера, склад якого відрізняється усередині та по краях. Вчені вважають, що дно кратера вкрите дрібнозернистим матеріалом, який схожий на земний пісок, а краї кратера складаються з твердішого каміння.

"Такі дрібнозернисті матеріали вчені вже зустрічали на інших астероїдах, але вони набагато менші, ніж Психея. В них нижча гравітація, тому така речовина може утворитися внаслідок зовнішніх зіткнень. Але Психея — це великий астероїд, тому наявність такого "піску" на дні кратера спантеличує", — каже Камбіоні.

[ + – ] Зліва на цій карті показана поверхня Психеї: від піщаних ділянок (фіолетовий колір) до кам'янистих ділянок (жовтий колір). Справа показано поширення металів на Псіхеї, від низького рівня (фіолетовий колір) до високого рівня (жовтий колір)

Вчені вважають, що наявність на астероїді, багатому металами, кам'янистих регіонів, може свідчити про те, що це залишки стародавньої мантії, або вони з'явилися внаслідок зіткнень з іншими астероїдами. Також вчені вважають правильними попередні висновки про те, що на астероїді на початку його історії відбувалися виверження металевої лави, коли охололо його ядро.

Фокус вже писав про те, що NASA показало космічний апарат, який вирушить до астероїда Психея, діаметром приблизно 280 кілометрів. Зараз астрономи вважають, що це дуже цінний астероїд і він містить металів на суму в 10 тисяч квадрильйонів доларів.

Також Фокус писав, що вже розпочалася підготовка до запуску космічного апарату "Психея" і він прибув до Космічного центру імені Кеннеді. Планується, що вже 1 серпня ракета компанії SpaceX виведе апарат у космос, а вже за 4 роки він прибуде до цінного астероїда.

Нагадуємо, деякі вчені вважають, що в астероїді відбуваються виверження і що він складається з іншого матеріалу, ніж припускають дослідження.