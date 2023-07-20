Запах разложения земли. Ученый рассказал, какая химия заставляет дождь пахнуть

Не секрет, что дождь имеет свой особенный запах, который едва ли можно с чем-то перепутать — вот что нам нужно знать об этом.

Будь то "слепой дождь" в летний знойный день или осенний ливень, у дождя есть свой особенный специфический запах, который многие из нас узнают безоговорочно. "Запах" дождя настолько уникален, что даже имеет свое отдельное название — петрикор, пишет Forbes.

По словам ведущего международного эксперта в области погоды и климата, директора Программы атмосферных наук Университета Джорджии, доктора Дж. Маршалла Шепарда, несмотря на то, что петрикор используется для описания запаха дождя, он на самом деле описывает масла и вещества, выделяемые из земли. Фактически основная "химия процесса" связана с разлагающимся органическим материалом, сплавленным с почвой, камнями и минералами — все вместе это, по сути, представляет собой "химическое варево".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Слово петрикор происходит от двух греческих слов — "петра" (камни Земли) и "ихор" (мифологический термин, связанный с кровью богов). По информации Американского химического общества (ACS), петрикор является термином, придуманным австралийскими учеными еще в 1964 году для описания уникального землистого запаха, вызываемого дождем. По сути, он образуется при взаимодействии дождевой воды и некоторыми другими соединениями, такими как озон, геосмин и растительные масла.

По словам Шепарда, озон является нашим "союзником в атмосфере", именно он защищает нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения, однако также является и загрязнителем на поверхности планеты. Когда происходит молния, двухатомные молекулы кислорода и азота расщепляются и перестраиваются, образуя оксид азота и озона. По словам Шепарда, именно озон, переносимый каплями дождя на поверхность, по сути, и усиливает запах петрикора.

По словам исследователя, в почве обитают бактерии актиномицеты, которые и выделяют соединение под названием геосмин — оно высвобождается из почвы в воздух вместе с каплями дождя. Исследователи полагают, что человеческий ном, вероятно, способен улавливать геосмин при концентрации не менее 5 частиц на триллион.

Шепард также отмечает, что в создании "аромата дождя" также играют важную роль растительные масла, такие как стеариновая и пальмитиновая кислоты, которые также выделяются во время дождя. Весь этот коктейль из растительных масел, геосмина и озона в результате и способствует возникновению запаха петрикора.

К слову, ранее Фокус писал о том, что доктор Маршалл Шепард рассказывал, что у ураганов есть глаза. Исследователь пролил свет на то, как и когда они образуются.