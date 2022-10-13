У ураганов есть глаза. Ученые объяснили, как и когда они образуются

Исследователи рассказали, какие силы формируют самое сердце урагана, которое еще называют "глазом". И почему эти глаза формируются не у всех.

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В конце сентября на Флориду обрушился мощнейший ураган "Иан". И 28 сентября астронавт 68-й экспедиции NASA Боб Хайнс сумел сделать удивительный снимок самого сердца урагана, которое также называют "глазом". Ученые объяснили, почему не у всех ураганов формируются глаза, как это происходит и от чего зависит, пишет Forbes.

Еще одно потрясающее фото глаза урагана "Иан" удалось сделать оперативному наземному тепловизору на борту спутника Landsat 8. Этот снимок также был сделан 28 сентября, приблизительно за 3 часа до того, как шторм обрушился на берег Флориды. На фото можно увидеть завихрения облаков в глазной стене, которые представляют собой мезовихри, свидетельствующие об урагане с очень сильным ветром.

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Ведущий международный эксперт в области погоды и климата доктор Джеймс Маршалл Шепард рассказал о том, почему у ураганов формируются глаза и как это происходит.

Ураганы, тайфуны и циклоны — по сути, один и тот же тип шторма. Эти штормы, как правило, образуются из-за скопления облаков или тропических волнений. При наличии некоторых благоприятных факторов система может перерасти в тропическую депрессию — например, при температуре не ниже 26 градусов Цельсия на глубине не менее 50 метров, достаточном количестве влажного воздуха и минимальных изменениях скорости и направления ветра в атмосфере.

Если устойчивая скорость ветра держится в пределах 63 км в час, шторм определяется, как тропический шторм, при 119 км в час — это уже ураган.

[ + – ] Схема образования глаза у урагана Фото: NWS JET STREAM

По словам Шепарда, причины формирования глаза урагана до сих пор достоверно неизвестны, однако, вероятнее всего, это происходит из-за сохранения углового момента. Простыми словами, здесь применима та же физика, что и в случае, когда фигурист, приближая руки к телу, начинает крутиться быстрее. Ураганы — это также вращающиеся системы. И чем круче кривизна или чем быстрее вращение, тем сильнее центробежная сила.

Ураганы используют теплую океаническую воду в виде "топлива" и преобразуют ее в энергию по мере того, как водяной пар конденсируется в облаках. В то же время энергия, которая выделяется в процессе конденсации, является важной частью восходящего движения урагана. В результате сильное движение создает вакуум в центре, в результате чего часть воздуха в верней части "глазной стенки" поворачивается внутрь и опускается.

Ранее Фокус писал о том, что ураган "Иан" высосал всю воду из устья залива Тампа.