Вся мощь стихии в одном кадре. Сердце урагана "Иан" запечатлели из космоса (видео)

Из-за сильного тропического шторма NASA и SpaceX даже пришлось отложить несколько запусков.

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В среду, 28 сентября, мощный ураган "Иан" обрушился на Флориду, шторм о котором жители США, да и вся планета, забудут еще не скоро. Астронавту на МКС удалось заснять сердце урагана "Иан" с Международной космической станции — поистине завораживающие кадры, пишет Space.

Сделать исторический снимок урагана удалось астронавту 68-й экспедиции NASA Бобу Хайнсу. По словам астронавта, "этот шторм огромный". Отметим, что астронавт запечатлел ураган "Иан" уже ослабевающим, однако его масштабы все равно поражают — он покрывает весь полуостров Флорида от реки Миссисипи до Нового Орлеана.

Изначально "Иан" был классифицирован, как ураган четвертой категории, однако со временем ослаб до уровня тропического шторма. В данный момент за ним наблюдают и отслеживают шторм в реальном времени ряд спутников управляемых NASA и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Несмотря на ослабление урагана "Иан", он все равно принес на Спейс Кост шквальный порывистый ветер, из-за чего NASA и SpaceX пришлось отложить ряд запусков. Например, NASA пришлось отложить запуск лунной ракеты Artemis 1 — Космический центр Кеннеди (KSC) был закрыт из-за последствий урагана. В Центре осталась лишь небольшая группа людей, которые отвечают за безопасность KSC во время шторма, другие сотрудники были эвакуированы.

Помимо этого NASA и SpaceX пришлось отложить миссию астронавтов компании Crew-5, предварительно ее перенесли на два дня, однако данные могут измениться, если ситуация не улучшится.

Ряд запусков с Спейс Коаст также был запланирован на сегодня, 30 сентября. Однако SpaceX и United Launch Alliance приняли решение перенести их, минимум до следующей недели.

Сотрудники NOAA предполагают, что в скором времени "Иан" переместиться в сторону Южной Каролины, ожидается, что это произойдет к вечеру пятницы или в субботу. Также, ученые отмечают, что из-за шторма сохраняется скорость ветра, которая максимально достигает порядка сотни километров в час. Предположительно ветер утихнет, после перемещения шторма вглубь страны. Однако ученые отмечают, что вполне вероятна повторная "интенсификация" урагана.

Ранее Фокус писал о том, что сильнейший ураган "Иан" буквально высосал всю воду из устья залива Тампа, обнажив илистую равнину.