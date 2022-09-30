Вся сила стихії в одному кадрі. Серце урагану "Іан" зняли з космосу (відео)

Через сильний тропічний шторм NASA і SpaceX навіть довелося відкласти кілька запусків.

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У середу, 28 вересня, потужний ураган "Іан" зваливсю на Флориду, шторм про який жителі США та й вся планета забудуть ще не скоро. Астронавту на МКС вдалося зняти серце урагану "Іан" з Міжнародної космічної станції — воістину чарівні кадри, пише Space.

Зробити історичний знімок урагану вдалося астронавту 68 експедиції NASA Бобу Хайнсу. За словами астронавта, "цей шторм величезний". Зазначимо, що астронавт зобразив ураган "Іан", який вже послабшав, проте його масштаби все одно вражають — він покриває весь півострів Флорида від річки Міссісіпі до Нового Орлеана.

Спочатку "Іан" класифікували як ураган четвертої категорії, проте згодом він ослаб до рівня тропічного шторму. Зараз за ним спостерігає і відстежує шторм в реальному часі низка супутників керованих NASA та Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

Попри ослаблення урагану "Іан", він все одно приніс на Спейс Коаст шквальний поривчастий вітер, через що NASA та SpaceX довелося відкласти низку запусків. Наприклад, NASA довелося відкласти запуск місячної ракети Artemis 1 — Космічний центр Кеннеді (KSC) закрили через наслідки урагану. У Центрі залишилася лише невелика група людей, які відповідають за безпеку KSC під час шторму, інших співробітників евакуювали.

Крім цього, NASA і SpaceX довелося відкласти місію астронавтів компанії Crew-5, попередньо її перенесли на два дні, проте дані можуть змінитися, якщо ситуація не покращиться.

Низку запусків зі Спейс Коаст також запланували на сьогодні, 30 вересня. Однак SpaceX і United Launch Alliance вирішили перенести їх, мінімум до наступного тижня.

Співробітники NOAA припускають, що незабаром "Іан" переміститься у бік Південної Кароліни, очікується, що це станеться до вечора п'ятниці або у суботу. Також вчені зазначають, що через шторм зберігається швидкість вітру, яка максимально досягає близько сотні кілометрів на годину. Імовірно, вітер стихне, після переміщення шторму вглиб країни. Проте вчені зазначають, що цілком імовірна повторна "інтенсифікація" урагану.

Раніше Фокус писав про те, що найсильніший ураган "Іан" буквально висмоктав усю воду з гирла затоки Тампа, оголивши мулисту рівнину.