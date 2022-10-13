У ураганів є очі. Вчені пояснили, як і коли вони утворюються

Дослідники розповіли, які сили формують саме серце урагану, яке ще називають "оком". І чому ці очі формуються не в усіх.

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Наприкінці вересня на Флориду нахлинув найпотужніший ураган "Ян". І 28 вересня астронавту 68-ї експедиції NASA Бобу Гайнсу вдалося зробити дивовижний знімок серця урагану, яке також називають "оком". Вчені пояснили, чому не у всіх ураганів формуються очі, як це відбувається і від чого залежить, пише Forbes.

Ще одне приголомшливе фото ока урагану "Ян" вдалося зробити оперативному наземному тепловізору на борту супутника Landsat 8. Цей знімок також був зроблений 28 вересня, приблизно за 3 години до того, як шторм нахлинув на берег Флориди. На фото можна побачити завихрення хмар у стіні ока, які є мезовихорами, які свідчать про ураган з дуже сильним вітром.

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Провідний міжнародний експерт у галузі погоди та клімату доктор Джеймс Маршалл Шепард розповів про те, чому в ураганів формуються очі та як це відбувається.

Урагани, тайфуни і циклони — власне, той самий тип шторму. Ці шторми, як правило, утворюються через скупчення хмар або тропічних заворушень. За наявності деяких сприятливих факторів система може перерости в тропічну депресію — наприклад, за температури не нижче 26 градусів Цельсія на глибині не менше 50 метрів, достатньої кількості вологого повітря та мінімальних змін швидкості та напряму вітру в атмосфері.

Якщо стійка швидкість вітру тримається в межах 63 км на годину, то шторм визначають як тропічний, а при 119 км на годину — це вже ураган.

[ + – ] Схема утворення ока урагану Фото: образование глаза урагана

За словами Шепарда, причини формування ока урагану досі точно невідомі, проте, найімовірніше, це відбувається через збереження кутового моменту. Простими словами, тут застосовна та сама фізика, що у разі, коли фігурист, наближаючи руки до тіла, починає крутитися швидше. Урагани — це також системи, що обертаються. І чим крутіше викривлення або чим більша швидкість обертання, тим сильніша відцентрова сила.

Урагани використовують теплу океанічну воду у вигляді "палива" і перетворюють її в енергію у відповідності з тим, як водяна пара конденсується в хмарах. Водночас енергія, що виділяється в процесі конденсації, є важливою частиною висхідного руху урагану. В результаті сильний рух створює вакуум у центрі, внаслідок чого частина повітря у точній частині "очної стінки" повертається всередину і опускається.

Раніше Фокус писав про те, що ураган "Ян" висмоктав усю воду з гирла затоки Тампа.