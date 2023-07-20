Двуликий Янус. Обнаружена звезда, чьи стороны кардинально отличаются друг от друга

На поверхности этого белого карлика происходит уникальный процесс, который присущ лишь некоторым звездам этого типа.

Астрономы по-настоящему сбиты с толку необычным видом недавно обнаруженной звезды белого карлика. Одна сторона объекта состоит почти полностью из водорода, а вторая сторона – почти полностью из гелия. Ученые впервые обнаружили такую звезду, у которой произошел спонтанный процесс образования двух абсолютно разных сторон, пишет The Guardian.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, звезда белый карлик была обнаружена на расстоянии в 1000 световых лет от Земли и ее назвали ZTF J203349.8+322901.1. Но ученые дали ей прозвище Янус в честь двуликого бога из древнеримской мифологии. И это прозвище звезда получила неслучайно.

Ведь Янус имеет две абсолютно разные стороны, одна из которых почти полностью состоит из водорода, а вторая – почти полностью из гелия. Ученые считают, что на звезде происходит уникальный процесс изменения ее состава.

Белые карлики являются остатками умерших звезд, которые похожи на наше Солнце. Когда такие звезды умирают, то они избавляются от своего внешнего слоя, а их ядро сжимается до очень маленьких размеров. В результате появляется белый карлик размером примерно с Землю, но с массой, почти как у нашего Солнца.

Ученые занимались поиском белых карликов для их тщательного изучения и наткнулись на объект, который очень быстро менял свою яркость и совершал полный оборот вокруг своей оси всего за 15 минут. Дальнейшие наблюдения дали возможность выяснить, что химический состав белого карлика на двух его сторонах значительно отличается.

На поверхности этого белого карлика происходит уникальный процесс, который присущ лишь некоторым звездам этого типа Фото: space.com

Хотя цвет обеих сторон был почти одинаковый, сторона звезды из гелия имеет более зернистую поверхность и чем-то напоминает поверхность Солнца, в то же время водородная сторона более гладкая.Ученые точно не могут объяснить природу такого явления, то есть то, что звезда имеет две разные стороны, но у них есть некоторые предположения.

Согласно теориям, во время эволюции белых карликов может происходить изменение их химического состава, но не все белые карлики переживают этот процесс. Ученые считают, что они впервые обнаружили звезду, на поверхности которой происходит переход от преобладания водорода до преобладания гелия.

Дело в том, что сильная гравитация белого карлика способствует перемещению более тяжелых элементов к его ядру, а более легкие элементы наоборот поднимаются на поверхность. Таким образом создается атмосфера, состоящая из двух слоев – внизу находится гелий, а вверху его покрывает тонкий слой водорода, а это самый легкий химический элемент.

Когда температура белого карлика снижается до уровня ниже, чем 30 тысяч градусов Цельсия, то более толстый слой гелия начинает расширяться. В результате этого процесса водород смешивается с гелием и данный слой исчезает.

Авторы исследования считают, что они увидели уникальный процесс неравномерного изменения химического состава белого карлика. И скорее всего причиной этого является асимметричное магнитное поле, которое сильнее с одной стороны и мешает гелию занять главную позицию. С другой стороны звезды оно более слабое, а потому водород все еще сохраняется.

Фокус уже писал о том, что на заре Вселенной обнаружен элемент, который должен был появиться позже. Астрономы нашли углерод в очень ранних галактиках, но считалось, что он появился не в это время.