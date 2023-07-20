Первый футбольный матч на Луне состоится в 2035 году: это будет совсем другой футбол (фото)

Таймы по 10 минут и мяч, накачанный не воздухом. Футбол на Луне будет выглядеть совсем иначе, чем мы привыкли видеть его на Земле.

Ученые из Института инженерии и технологий, Великобритания, считают, что уже через 12 лет на Луне может состояться первый футбольный матч, ведь к тому времени возникнет уже постоянная человеческая база. И уже сейчас нужно начинать думать о том, чем будут заниматься астронавты в свободное от исследований Луны время. Например, они могли бы играть в футбол. Но это будет совсем другая игра, пишет Daily Mail.

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Один из самых популярных видов спорта на Земле, футбол, может перекочевать вместе с землянами и на Луну, считают ученые. Предстоящая высадка астронавтов NASA на нашем спутнике в 2025 году откроет новую космическую эру, а это значит в течение следующего десятилетия на Луне уже может появиться постоянная база. Но астронавтам можно будет отдыхать не только внутри этой базы, но и использовать свободное время играя в футбол.

Ученые из Института инженерии и технологий считают, что уже в 2035 году на Луне может состояться первый футбольный матч и рассказали, как согласно их прогнозам, это будет выглядеть.

Ученые считают, что уже в 2035 году на Луне может состоятся первый футбольный матч Фото: Daily Mail

Стадион на Луне

Во-первых, нужно создать футбольную площадку и это можно сделать путем изменения лунного реголита с помощью лазеров, что превратит определенный участок Луны в ровную гладкую поверхность. Далее это поле нужно накрыть специальной герметичной конструкцией, которая и будет первым стадионом на Луне. Если астронавты точно не улетят в космос во время игры, то мяч может, поэтому конструкция будет полностью закрыта. По словам ученых, стадион будет в несколько раз меньше, чем обычный футбольный стадион на Земле, это же касается и футбольного поля.

Футбольный матч на Луне

Эксперты считают, что игра будет состоять из четырех таймов по 10 минут с 20-минутными перерывами. Это нужно для того, чтобы игроки могли отдохнуть, а также проверить работу своего оборудования и скафандров. Ведь безопасность должна быть на первом месте. При этом количество игроков должно быть значительно уменьшено.

Эксперты считают, что игра будет состоять из четырех таймов по 10 минут с 20-минутными перерывами Фото: Daily Mail

Футбольная форма на Луне

Конечно же игроки не будут бегать по полю в традиционной форме, ведь они будут в скафандрах. Эти скафандры будут напоминать те, которые использовали астронавты во время миссий "Аполлон", но не такие объемные. В скафандр будут встроены кислородный баллон, система связи, а также приборы для регулировки температуры.

Также по словам ученых, внутри скафандров будет находиться система охлаждения и нагрева, чтобы участники игры всегда чувствовали себя комфортно. Еще в скафандр будет встроена специальная система для сбора пота. Также скафандры будут иметь повышенную гибкость, что позволит нормально двигать руками и ногами.

Роль судей будет выполнять специальная программа, которая будет следить с помощью камер за происходящим на поле Фото: Daily Mail

Как будет выглядеть футбольный мяч на Луне?

Мячи все еще будут круглыми, но в 2 раза больше, чем обычный земной футбольный мяч. Они будут иметь строго черно-белый цвет, чтобы их можно было хорошо различить на поверхности поля. Но внутри мячей не будет воздуха, потому что разница давлений на Луне почти наверняка приведет к тому, что мяч лопнет. Вместо этого эксперты предполагают, что они будут иметь губчатый наполнитель из аэрогеля нового поколения, обеспечивающий нормальное отскакивание во время удара.

А судьи кто?

Как таковых живых судей не будет, говорят эксперты. Роль судей будет выполнять специальная программа, которая будет следить с помощью камер за происходящим на поле. Вся информация будет поступать игрокам, и они смогут видеть в своих шлемах кто и за что получил желтую или красную карточку.

Фокус уже писал о том, что согласно новому проекту ученых, добывать воду на Луне поможет гигантское увеличительное стекло, которое будет отражать солнечный свет на поверхность спутника.