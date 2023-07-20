Секс в космосе: чем опасна такая близость, к которой люди еще не готовы

Учитывая стремительно развивающуюся сферу космического туризма, скоро стоит ожидать первого секса в космосе. Но космические компании, как и сами люди, не готовы к последствиям.

Дэвид Каллен из Университета Крэнфилда, Великобритания, считает, что компании, занимающиеся космическим туризмом, недостаточно подготовлены к последствиям секса в космосе, который случится уже в ближайшем будущем, пишет ScienceAlert.

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По словам Каллена, хотя пока что космические туристы летают на высоту в примерно 100 км над поверхностью Земли, где находится невидимая граница между нами и космосом, вскоре такие полеты будут более далекими.

Если сейчас туристы находятся в состоянии невесомости всего несколько минут, то в будущем они будут проводить в космосе гораздо больше времени. И еще один важный факт. Сейчас все люди в таких космических кораблях или космических самолетах находятся в одном помещении, но в будущем у туристов будут отдельные каюты. По словам ученого, будущие рейсы будут включать даже полеты вокруг Луны и все это станет возможным уже в ближайшие годы. При этом новые космические корабли будут вмещать много пассажиров.

"Космические путешествия уже стали доступными не только для профессиональных астронавтов, но и для обычных людей. У них есть разные мотивы для полетов в космос, возможно кто-то захочет испытать новые ощущения не только от пребывания в космосе. Я и мои коллеги пришли к выводу, что, исходя из этого, первый секс в космосе может случиться уже в ближайшие 10 лет. И здесь появляется проблема", — говорит Каллен.

Ученый считает, что проблема состоит не в самом сексе в космосе, а в том приведет ли это к зачатию человека в этих условиях. И как эти условия повлияют на развитие плода.

"Сейчас мы знаем, что невесомость и повышенный уровень излучения оказывают сильное негативное воздействие организм человека. Но мы не знаем, как это повлияет на физиологические процессы размножения, но последствия точно будут", — говорит Каллен.

Учитывая стремительно развивающуюся сферу космического туризма скоро стоит ожидать первого секса в космосе. Но космические компании, как и сами люди, не готовы к последствиям Фото: Forbes

По словам ученого, существует высокий риск того, что после зачатия в космосе человеческие эмбрионы могут получить много аномалий. Также повышается риск появления внематочной беременности в условиях невесомости.

"Предположим, что туристы будут использовать противозачаточные средства. Но нет никакой гарантии, что они будут действовать в космосе. Неизвестно, как космическая среда повлияет на эти средства", — говорит Каллен.

По словам ученого, космические компании не учитывают эти проблемы, которые могут грозить им судебными разбирательствами в случае случайной беременности в космосе. А особенно, если эта беременность будет сопровождаться аномалиями.

"Есть еще одна проблема с сексом в космосе, о которой также нужно говорить. Всегда существует риск того, что женщина будет подвергнута сексуальному насилию. И эти риски стоит также учитывать компаниям, занимающимся космическим туризмом", — говорит ученый.

По словам Каллена, компаниям нужно учитывать все эти риски и быть готовыми к их последствиям и конечно же к ним также должны быть готовы и сами туристы. Но только время покажет, как все сложится по-настоящему в будущем.

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