Военные ветераны обнаружили "самую богатую могилу этого года" на Солсберийской равнине (фото)

Само место имеет историческое значение, поскольку охватывает большой курган раннего бронзового века с остатками захоронения из предыдущего периода, покрывающий неолитическую поверхность земли. Кроме того, он служил центром англосаксонского кладбища, которое насчитывало 70 могил, преимущественно датированных 6 веком нашей эры.

Во время раскопок на англосаксонском кладбище, расположенном на военном полигоне "Солсбери-Плейн" (the Salisbury Plain Military Training Area), военные ветераны наткнулись на то, что назвали самой богатой гробницей года, пишет Arkeonews.

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Команда состояла из членов Wessex Archaeology. Ее возглавлял Ричард Осгуд, главный археолог DIO (Организация Оборонной Инфраструктуры). Их ожидания найти удивительные археологические доказательства действительно оправдались во время последних раскопок на кладбище лагеря "Эйвон" (Avon Camp cemetery).

Во время раскопок нашли большой гребешок из кости и рога, а также железные ножницы, которые стали самой богатой находкой этого года. Эти предметы, похожие на археологический клад, происходят из одного захоронения и имеют возраст примерно 1400 лет, что вызвало большой восторг среди членов команды, присутствующих на месте раскопок.

Эти успешные исследования стали возможными благодаря активному участию в операции "Nightingale", известной как "Beowulf", новаторской военной программе, которая привлекает раненых военнослужащих к археологическим раскопкам с целью содействия их восстановлению.

В этом году состоялось беспрецедентное сотрудничество, поскольку к команде впервые присоединились члены Ассоциации вдов армии, волонтерской организации, которая оказывает поддержку и общество вдовам и вдовцам военнослужащих.

Артефакты, найденные в самой богатой могиле, обнаруженной на этом месте Фото: Crown copyright

Выражая энтузиазм по поводу завершения проекта, Ричард Осгуд заявил: "Мы очень рады вернуться в лагерь "Эйвон" в третий и последний раз; это место открыло невероятные археологические находки, дающие бесценную информацию о жизни людей, которые когда-то населяли эту землю в течение 7-го века".

Предыдущие раскопки на этом месте захоронения 7-го века, проведенные в 2021 и 2022 годах, обнаружили ряд удивительных артефактов, в частности римские монеты, бронзовые и серебряные диски, а также ожерелье, украшенное стеклянными бусинами.

Эти находки добавили существенного понимания истории этой местности, поскольку они насчитывали около 26 захоронений в 22 могилах. Нынешние и последние раскопки служили дальнейшему обогащению нарратива, добавляя дополнительные кусочки к сложной исторической головоломке.

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