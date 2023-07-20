Скрытые в течение 400 лет, цензурированные страницы открывают секреты правления Елизаветы I (фото)

Для исследования правления королевы Елизаветы I ученые опираются на исторический документ, известный как "Анналы Камдена", появившийся через двенадцать лет после смерти королевы в 1603 году. Текст считается важным для оценок правления Елизаветы, однако в нем обнаружили признаки цензуры.

Несмотря на признание Камденом личной предвзятости, современные исследователи, как правило, рассматривают "Анналы" как беспристрастный рассказ. Однако недавние расширенные изображения разоблачили значительную самоцензуру в работе, предполагая, что Камден пересмотрел биографию, чтобы получить благосклонность преемника Елизаветы, Якова VI (I), пишет Smithsonian Magazine.

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Рукописные манускрипты "Анналов" в Британской библиотеке содержат многочисленные страницы со скрытым или зачеркнутым текстом, который можно увидеть только с помощью технологии пропускания света. Гелена Рутковская, аспирантка Оксфордского университета, которая возглавляет исследование, обнаружила случаи, когда Камден менял текст, чтобы изобразить Иакова в более выгодном свете.

Одним из ярких примеров является сфабрикованный рассказ о том, что Елизавета на смертном одре назвала Якова своим преемником. Поскольку "девственная королева" никогда не выходила замуж и не имела детей, ее отказ назначить наследника был преднамеренным, чтобы предотвратить потенциальные перевороты. Вероятно, Камден включил эту историю, чтобы успокоить Якова, представив его наследование более определенным, чем оно было на самом деле, несмотря на исторические свидетельства, противоречащие достоверности сцены.

Исследовательница обнаружила случаи, когда Камден менял текст, чтобы изобразить Иакова в более выгодном свете Фото: The British Library Board

Камден также просмотрел раздел, в котором говорится о Валентайне Томасе, подозреваемом в краже лошадей, который утверждал, что его послал Яков убить Елизавету. Английская королева решила разрешить эту ситуацию осторожно, чтобы защитить репутацию своего вероятного преемника. Хотя Камден сначала упомянул о признании Томаса, позже он смягчил формулировку, намекая на то, что вор обвинил Якова в том, что тот питал негативные чувства к королеве.

Мотивация, стоявшая за большими изменениями Камдена, выходила за пределы успокоения нового короля. Он стремился избежать нареканий со стороны властей и научного сообщества, что привело к изъятию отрывков, которые могли расценить как предвзятые или оскорбительные. Целью Камдена было сохранить видимость объективности, хотя он знал, что его работа не избежит тщательной проверки.

Елизавета I (слева) и Яков I (справа) Фото: Wikimedia Commons

"Анналы" были совместным трудом, написанным при содействии других лиц, в частности сэра Роберта Коттона, основателя коллекции Коттона. После того, как Уильям Сесил, лорд Бергли, доверенный советник Елизаветы, умер в 1598 году, а королева умерла в 1603 году, проект перешел под патронат Якова. Первые три книги опубликовали на латинском языке в 1615 году, а последний том вышел посмертно после смерти Камдена в 1623 году.

Исследование работы Камдена

Влияние недавно обнаруженных изменений на понимание историками фигуры королевы Елизаветы I остается неопределенным. Однако обнаруженные изменения проливают свет на усилия Камдена представить лучший образ Якова, сохраняя одновременно ауру объективности в своем рассказе о правлении Елизаветы. Изменит ли это исторические взгляды на наследие королевы, остается темой для дальнейших исследований.

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