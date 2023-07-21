Огненный змей породит мегацунами. Оползень вулкана Ла-Пальма в Испании уничтожит миллионы людей

Исследователи уверяют, что это неизбежно произойдет во время будущего извержения вулкана — в этом нет сомнений.

Сегодня на мир обрушилась рекордная жара, однако исследователи предупреждают, что в будущем человечество ждет еще не мало испытаний — одним из них является извержение вулкана Ла-Пальма в Испании. Ученые полагают, что его последствия будут чрезвычайно смертоносными и разрушительными: пробуждение вулкана может стереть с лица земли миллионы людей в Европе, а также создаст огромные волны, которые двинутся через Атлантику, пишет Express.

Исследователи сделали такое заявление после того, как на этой неделе тысячи людей были эвакуированы после того, как на Канарских островах вспыхнули лесные пожары. Известно, что за пожары на испанском острове ответственно резкое повышение температуры — в результате были уничтожены около двух десятков домов и 4,5 тысячи гектаров земли.

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Исследования свидетельствуют о том, что беспрецедентные климатические изменения фактически забросили Ла-Пальму в эпицентр экстремальных погодных явлений, где в последние годы выпадает намного меньше осадков, чем обычно.

Кроме того, здесь также расположен действующий вулканический хребет Кумбре Вьеха, который в 2021 году извергался почти три месяца. Исторические данные свидетельствуют о том, что Кумбре Вьеа имеет долгую вулканическую историю: лишь с 15 века известно не менее 8 извержений.

По словам геолога из Университетского колледжа Лондона (UCL) Билла Макгуайра, извержение несет в себе не только риск потоков лавы и пепла. Не менее опасными также являются и оползни. Исследователи полагают, что недавно созданные острова, такие как Ла-Пальма, в особенности уязвимы перед быстротекущими оползнями. Макгуайр отмечает, что подобный оползень будет настолько смертоносным, что унесет жизни миллионов людей в Европе и на восточном побережье Америки.

Возникающие волны обрушатся на восточное побережье США Фото: Naked Science

С точки зрения геологии, Ла-Пальма относительно молод — ему едва ли исполнилось 4 миллиона лет. Он был создан на последней стадии того, что геологи называют "горным циклом". Большое количество извержений в то время образовали конусы с крутыми склонами, окруженные толстыми слоями пепла и большими холмами остатков, которые вот-вот готовы опрокинуться.

Макгуайр считает, что в результате будущего извержения, которое непременно произойдет, давление газа может увеличиться — это раскроит остров вдоль линии разлома, пересекаеющей Ла-Пальму. Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что линия разлома на острове простирается минимум на 14,4 километра. Геологи предполагают, если он треснет, около 500 миллиардов тонн горной породы соскользнет в океан на сотни метров.

По словам исследователей, основная проблема заключается в том, что извержения происходят каждые 20 лет, а порой каждые 200 лет. В то же время предсказать извержение вулкана чрезвычайно непросто. Предварительные исследования свидетельствуют о том, что оползень будет двигаться со скоростью около 350 километров в час — простыми словами, он будет мчаться по склону вулкана и распадаться на более мелкие части в океане.

Авторы исследования полагают, что оползень окажет на океан такое воздействие, что это создаст 900-метровый купол, а позже сформирует цунами, которое будет столь же разрушительным, как те, что обрушились на Индийский океан. Энергия, закачанная в океан, создаст то, что один ученый назвал "мегацунами", выбрасывая волны во всех направлениях.

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